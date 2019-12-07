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Şehir Üniversitesi'nin havadan fotoğrafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:38 | Son Güncelleme

  Çağrı ÇALIŞKAN  - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerde bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi  havadan fotoğraflandı.

Çağrı ÇALIŞKAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerde bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi havadan fotoğraflandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili, "Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında" ifadelerinde bulundu. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi kampüsü havadan fotoğraflandı.

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