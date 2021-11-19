Şehirde özgürce dolaşmak isteyenler için en iyi şehir bisikleti modelleri

İnsanlar kalabalıktan biraz da olsa uzaklaşmak ve toplu taşımanın sıkıntılarından kurtulmak amacıyla farklı ulaşım seçeneklerine yöneliyor. Şehir bisikletleri egzersiz yapmanızı sağlarken, özgür hissetmenize de olanak sağlıyor. Bu ulaşım araçları, stresi bir nebze de olsa hayatınızdan çıkarmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca spor ve eğlenceyi birleştiren harika bir ulaşım aracı olarak da öne çıkıyor. “En konforlu şehir bisikleti hangisi?” sorunuza yanıt verebilmek için bu alternatif ulaşım araçlarını listemizde birlikte inceleyelim.

1. Yerli malı yurdun malı

İlk sırayı bir yerli üretim olan, uygun fiyatlı ve çok tatlı bir şehir bisikletine veriyoruz. Ümit 2027 Sepetli Şehir Bisikleti, turkuaz rengiyle dikkatimizi çekerken, şık tasarımıyla da göz dolduruyor. Daha çok çocuk ve genç kızlara hitap eden bu model, hafifliğiyle de tercih sebebi oluyor. Ön kısmında bulunan sepeti ve arkasında bulunan bagajıyla sürücüsüne büyük rahatlık sağlıyor. Shimano marka 6 vites ve 20 inç alüminyum jant özellikleriyle de harika bir ulaşım aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu şirin ve bütçe dostu bisikleti incelemek isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

2. Kendisi küçük, özellikleri büyük!

Küçük ama teknik özellikleriyle de sizi hayal kırıklığına uğratmayacak mükemmel bir şehir bisikleti tavsiyesiyle geldik! Lilaoda Şehir Bisikleti, katlanabilme özelliğiyle metroya binerken yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz kullanışlı bir ulaşım aracı. Beyaz ağırlıklı ama siyahlarla da süslenmiş tasarımıyla “Ben buradayım!” diyor. AB yönetmeliklerine uygun olarak yapılması da yurt dışı seyahatlerinizde bile yanınıza alabileceğiniz anlamına geliyor. Ergonomik tasarımı ve rahatlığınız düşünülerek yapılmış selesi uzun yolları kolayca katetmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda fren sistemi ve darbe emici tasarımıyla güvenli bir sürüşü de garanti ediyor.

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3. Kaliteli bir şehir bisikleti mi arıyorsunuz?

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Bütçeniz yeterliyse L.Ban 24 inç Şehir Bisikleti tam da sizin aradığınız araç olabilir. Hafif olması kolay taşınmasını sağlıyor. Gidon ve selenin ayarlanması ise büyük kolaylık sunuyor. Farklı tasarımı ve teknik özellikleriyle de diğer şehir bisikletlerinden çok ayrı bir yerde duruyor. Yüksek karbon çelik materyalinden yapılmış olması darbelere dayanıklılığı da yanında getiriyor. Kısa vites kolları, doğru kadranı ve birinci sınıf malzemelerle üretilmesi sürüş deneyiminizi üst sıralara taşıyor. Şehir trafiğinde kolaylıkla kullanılabilmesi ve katlanabilir olması da ulaşım aracı olarak tercih edilmesinde büyük rol oynuyor.

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4. Retro şehir bisikletinin farkını yaşamak için

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Fiyatını sonuna kadar hak ettiğini bisikleti gördüğünüz anda anlıyorsunuz! Şehir bisikleti modelleri arasında retro tarzı seviyorsanız bu önerimize bayılacaksınız! Fıstık yeşilinin parlaklığı ve şirin tasarımıyla göz dolduran Electra Amsterdam, teknik özellikleriyle de sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. 26 inç tekerlek boyuna sahip ve alüminyum gövdesiyle hafiflik ve güvenliği bir arada karşılıyor. Süspansiyon özelliğiyle de kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca konforlu ve kontrollü bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Kontra pedallı ve çamurluklu harika bir şehir bisikleti!

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5. Klasik ve cep yakmayan bir model: Maxuma

Sıradaki şehir bisikleti önerimiz klasik ve bütçe dostu bisiklet arayanlar için geliyor. Maxumo Talon, tasarımı ve özellikleriyle gayet tatmin edici bir ulaşım aracı. Özel çelik şaseye sahip ve dayanıklılığı güvenliğiniz için artırılmış. Ayrıca Saigun marka 21 vitesi var. V fren sistemi ve alüminyum jant takımıyla da diğer bisikletlerle yarışabilecek özelliklerde. 13 kg ağırlığı ise hafif olmasını ve kolayca taşınabilmesini sağlıyor. Kısacası, güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi yaşamak için güzel bir seçenek olarak karşımızda duruyor.

Cep yakmayan bu bisiklete bir bakmak isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

6. Hafiflikte bir numara!

Güvenli, hafif ve katlanabilir şehir bisikleti önerimiz için sıradaki markamız Cchaye. 16 inç tekerlek boyuyla küçük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz fakat özellikleriyle göz doldurduğu kesin! Kalabalık şehir trafiğinden kolayca sıyrılmanız için ideal boyutlarda olması bu özelliğini de artıya çeviriyor. Katlanarak daha da küçülebilen bu bisikleti hem taşımanız hem de evde yer bulmanız oldukça kolay! Gidon ve koltuğun ayarlanabiliyor olması rahat bir sürüş deneyimi yaşatıyor. 6 hızlı Shimona vites özelliği de fiyatını göz ardı etmenize yarıyor!

Sevimliliğiyle de dikkat çeken bu şehir bisikletine sahip olmak isterseniz linke buradan ulaşabilirsiniz.

7. Yormayan şehir bisikleti: Mosso Legarda

Renkli ve klasik görünümlü harika bir şehir bisikleti önerisiyle daha karşınızdayız! Mosso Legarda, hâkî ve turuncunun mükemmel uyumu ve klasik tarzıyla öne çıkıyor. Ortalama fiyatı ve kalitesiyle de tercih edilebilir modeller arasında yerini alıyor. 16 kg ağırlığına sahip olsa da çok hafif olmamasına rağmen güvenlik açısından gayet tatmin edici bir bisiklet! Gidon ve selenin ayarlanabilir olması sürüş deneyiminizi kolaylaştırıyor. Şehir içi kullanım için özel olarak tasarlanmış ve şık görünümüyle de diğer bisikletlerden ayrı bir yerde duruyor.

Mosso Legarda şehir bisikletini daha yakından incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

8. İşte bilindik bir marka: Salcano

En iyi şehir bisikleti markası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Salcano oluyor. Salcano City Sport, yollarda güvenle kullanabileceğiniz bir ulaşım aracı olarak karşımızda duruyor. Hem işe giderken hem de şehir içi gezilerde kullanmak amacıyla satın alabileceğiniz bu harika bisiklet, ortalama bir fiyata sahip. Ayrıca Shimano marka 27 vitese sahip. Alüminyum kadrosuyla da oldukça hafif. Üstelik hidrolik disk fren sistemiyle güvenliğiniz için endişe etmenize de gerek kalmıyor.

Yol tutuşu harika, kendisi bir başka harika olan bu bisiklete göz atmak isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

9. Arabasını alamıyorsanız bisikletini alın!

Çevreye duyarlı olduğu kadar cebinize de duyarlı olan bisiklet alternatiflerimizde çoğu kişiye tanıdık gelecek bir markayla daha karşınızdayız! Peugeot F13-D Katlanabilir Şehir Bisikleti, araba fiyatlarına kıyasla çok daha uygun bir fiyata sizin olabiliyor. Ayrıca teknik özellikleri de sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Katlanabilir olması her yere taşıyabilme imkanını yanında getiriyor. Evde de çok yer kaplamıyor. Siyah ağırlıklı ama sarı renklere de yer yer dokunulmuş olması şıklığına şıklık katıyor. 7 vitesli ve 20 jant özelliğine sahip. Kadro boyu sadece 34 cm. Küçüklüğü yollarda size avantaj olarak geri dönüyor.

Bu tanıdık markanın bir de bisikletiyle tanışmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli

10. HyperBikes mı? O da ne!



Listemizin son şehir bisikleti tavsiyesi modifiyeli motosikletleri aratmayacak özellikleriyle kendisine hayran bırakıyor. HyperBikes Bobber ile yola çıktığınız anda farkı hissedeceksiniz. Tasarımıyla ayrı bir keyif verirken, sürüş deneyimiyle de hem eğlenceyi hem de rahatlığı garanti ediyor. CNC lazer kesim karbon çelik gövdesiyle sağlam ve dayanıklı bir araç olarak dikkat çekiyor. Shimano 7 vites ve 24 jant özelliklerine sahip. Siyah renk üzerine altın toz boya kullanılmış. Farklı görünümü ve harika işçiliğiyle pahalı da olsa fiyatını sonuna kadar hak ediyor.

Bu özel tasarım bisikleti merak ettiyseniz linke buradan ulaşabilirsiniz.

