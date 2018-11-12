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Şehirden kaçıp doğaya yerleşen Özdemir ailesinin tek isteği...

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca mahallesinde yaşayan Ahmet Özdemir, şehrin karmaşık hayatından kurtulmak için babasından kalan yamaç araziyi bahçeye çevirdi. Burada kendi elektiriğini ve suyunu ulaştıran Özdemir ailesinin tek isteği komşuluk.

Gazipaşa'daki yamaç arazide eşiyle beraber sakin bir hayat arayışında olan Ahmet ve Fatma Özdemir çifti yalnızlıktan şikayetçi. Gelecek olan komşularına arazide verebileceklerini söyleyen aile kendilerine komşu arıyor.

Eşini de alıp şehirden kaçtı, doğayla iç içe kendi hayatını kurdu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca mahallesinde yaşayan Özdemir ailesi, elektriklerini kendileri üretiyor, sularını doğadan alıyor, besinlerini bahçeden topluyorlar. Tek eksiklerinin bir komşu olduğunu söyleyen çift, “Gelirse ona arsa da verebiliriz” diyor.
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Şehir hayatından bunalan, 40 yılı aşkın iş yaşantısının ardından eşiyle birlikte sakin bir hayat arayan Ahmet Özdemir (64), Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca mahallesinde kendisine doğayla iç içe bir yaşam kurdu.
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Babasından kalan yamaç araziyi bahçeye çeviren Özdemir, işe evinin yolunu açmakla başladı. Yolunu kendi imkanlarıyla açan Özdemir, en yakın enerji kaynağına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olunca ihtiyacı olan enerjiyi de kendisi üretmeye başladı. Güneş panelleri ve rüzgar gülüyle enerjisini üreten Özdemir, bu yolla evin tüm ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden sağlayabiliyor.
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İhtiyacı olan içme ve sulama suyunu da yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kaynak suyundan hortumla taşıyan Özdemir, bahçesini bu suyla sulayarak yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Bahçesinde her türlü meyve ve sebzeyi barındıran Özdemir, mevsimi geçen besinleri kurutarak veya konserve yaparak farklı zamanlarda tüketiyor.
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Çevresini saran çam ormanından da faydalanan Özdemir, ormanda mantar topluyor, avlanıyor.
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40 yıllık iş yaşamından bunaldığını ve emekli olduktan sonra eşiyle birlikte babasından kalan arazide kendisine doğal bir yaşam oluşturduğunu belirten Ahmet Özdemir, "40 yıl mesleğimi icra ettim. 40 yıl sonra Alanya'dan buraya geldim. Burada 20 dönüm kadar yerim vardı. Burayı nasıl değerlendiririm dedim. Yolu yapmakla başladım, tarlaları yaptım, evimi yaptım. Sonra elektrik ihtiyacı ortaya çıktı. Elektriği güneş enerjisi ve rüzgar gülüyle temin ettim. Suyu 2 kilometre uzaktan getirdim. Havuza suyu doldurup hem yıkanma hem sulama amaçlı kullanıyorum. Eşimle birlikte bu doğal hayatta yaşamayı çok seviyorum. Herkese bu yaşamı tavsiye ediyorum. Boş zamanlarımda mantara gidiyorum, avlanırım, bağ bahçede çalışırım. Bu şekilde doğal hayatta yaşıyoruz" dedi.
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Ahmet Özdemir'in hayat arkadaşı Fatma Özdemir ise doğal hayatı çok sevdiğini belirterek, "Beyimle birlikte buraya geldik. Her şey doğal, üzüm, limon, kivi, göleviz her şey var. Bir tek komşu yok. Bize bir komşu lazım. Komşu gelirse ona arsa da verebiliriz" diyerek komşu özlemini dile getirdi.
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Antalya Gazipaşa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
arsayı verirseniz emekli olunca ben gelirim
ne mutlu size :)))
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