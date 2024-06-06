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Şehirden kaçmak isteyenler için modern ruhların sığınağı: Grandma's Wonderland!

06.06.2024 15:44
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Grandma’s Wonderland yalnızca bir otel ve restoran değil... Toprağa sığınmanın ve onunla bağ kurmanın hikayesi! Şehirde hapsolmuş modern ruhları bir nefese, topraklanmaya, tabiat ananın renklerine kavuşmaya, doğanın şefkatli kollarında ağırlamaya bekliyoruz.

Şehirden kaçmak isteyenler için modern ruhların sığınağı: Grandma's Wonderland!

Şehirden uzaklaşmanın en yakın adresi Grandma’s Wonderland!

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Özenle tasarlanmış odaları, topraktan sofraya hizmet veren The Barn restoranı ve aromaterapik masaj ve bakımlar sunan The Cave Spa ile misafirlerini doğanın en zarif halinde ağırlıyor.

Burası 20 yıl önce Akbayır ailesinin şehirden kaçmak için kurduğu harikalarla dolu bir çiftlik. Çiftliğin kurucusu ‘Grandma’nın kızı Özgün Akbayır 2016’dan bu yana aile adına burayı bir otel ve restoran olarak işletiyor.

86 dönüme yayılan çiftlikte 17 odalı bir taş otel, Cabernet Sauvignon ve Merlot üzümlerinin yetiştiği bir bağ, meyve ve sebze bahçeleri, özel davetler ve kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapan açık ve kapalı etkinlik alanları, göletler ve bir açık havuz bulunuyor.

Çiftliğin kalbi ise The Barn restoranda atıyor.

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Restoranın şefi Buğra Özdemir 2017-2019 yıllarında The Barn’da çalıştıktan sonra Danimarka yolculuğuna başladı. Michelin yıldızlı restoranlarda yükselirken “Yeşil Yıldız - Danimarka Tecrübesi” konulu yüksek lisans tezini yazdı. Bu dönemde “Sıfır Atık” mutfak üzerine çalışan şef 2022’de Danimarka Büyükelçisi’nin daveti ile Ankara’da elçilik misafirlerine Sıfır Atık bir menü sundu. Mart 2024’te The Barn’ın yenilendiği süreçte Buğra Şef bu kez mutfağın başına geçmek üzere çiftliğe döndü. Çiftlikte yetişen ürünleri tabaklarına taşıyan Buğra Şef hiçbir ürünü ziyan etmeden değerlendirdiği menülerinde İskandinav ve Trakya ruhu buluşuyor.

Grandma’s Wonderland’in en şefkatli köşesi ise The Cave Spa.

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Homemade Aromaterapi'nin doğal ürünleri ile oluşturulan yaşam menüsü hem bedeninize hem de ruhunuza şifa veriyor. Otel odalarında misafirleri ortopedik yataklar, pamuk-saten nevresim takımları, Homemade Aromaterapi bakım ürünleri ve Mama Ram bitki çayları bekliyor.

Grandma’s Wonderland patili misafirlerini ağırlamaktan da memnuniyet duyuyor.

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@grandmaswonderland /// @thebarn_in_thefarm ///

@ozgunakbayir /// @bugra.ozdemir_ /// @feyzaozcanyozgat

GrandmasWonderland #theBARN

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik restoran otel
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