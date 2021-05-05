Şehirler arası seyahat izni nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Vatandaşlar, 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinde şehirler arası seyahat izni nasıl alınır sorusunu merak ediyor. Kısıtlama döneminde seyahat edebilmek yalnızca seyahat izin belgesi alma şartıyla mümkün. Peki şehirler arası seyahat izni nasıl alınır?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR? İŞTE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA YÖNTEMİ...

17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma ile birlikte seyahat etmek için gerekli olan Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmekte. Belge için, aynı zamanda Alo 199 iletişim hattı üzerinden de başvuruda bulunabiliyor.

İlk olarak T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Sonrasında açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklamalısınız.

Daha sonra açılacak sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü buradan seçmelisiniz. Bu işlem sonrası "Devam Et"e tıklamanız gerekli.

Şehirler arası seyahat izni için yaptığınız başvurunun değerlendirme sonucu, SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları aracılığıyla doğrulama yapılmasının ardından seyahat edebilecek.