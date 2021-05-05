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Şehirler arası seyahat izni nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

05.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan saat 19:00 itibariyle başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinde vatandaşlar şehirler arası seyahat izni nasıl alınır sorusunu araştırmaya koyuldu. Tam kapanma sürecinde uygulanan kısıtlamada seyahat edebilmek için mutlaka seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki şehirler arası seyahat izni nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte yanıtı...

Şehirler arası seyahat izni nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Vatandaşlar, 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinde şehirler arası seyahat izni nasıl alınır sorusunu merak ediyor. Kısıtlama döneminde seyahat edebilmek yalnızca seyahat izin belgesi alma şartıyla mümkün. Peki şehirler arası seyahat izni nasıl alınır?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR? İŞTE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA YÖNTEMİ...

17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma ile birlikte seyahat etmek için gerekli olan Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmekte. Belge için, aynı zamanda Alo 199 iletişim hattı üzerinden de başvuruda bulunabiliyor.

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İlk olarak T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Sonrasında açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklamalısınız.

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Daha sonra açılacak sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü buradan seçmelisiniz. Bu işlem sonrası "Devam Et"e tıklamanız gerekli.

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Şehirler arası seyahat izni için yaptığınız başvurunun değerlendirme sonucu, SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları aracılığıyla doğrulama yapılmasının ardından seyahat edebilecek.

E-DEVLET ŞİFRESİ İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİYOR MU?

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Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu gibi e-Devlet Kapısı üzerinden verilmekte olan hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği bu konuda oldukça önemli hale gelmektedir. Bu sebeple PTT'den alınan şifreler yalnızca kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile kişilere verilmektedir. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen direkt başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebiliyorsunuz.

Ayrıca daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydetmiş ve doğruladıysanız, şifrenizi unutmanız durumunda PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz de bunlardan biri ile sisteme giriş yapabilir, isteğe bağlı şekilde şifre oluşturabilirsiniz.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamada herhangi bir zorunlu durumu (yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, taburcu olma ya da doktor randevusu bulunma, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme gibi) bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri yalnızca toplu ulaşım araçlarını (otobüs, tren, uçak, gemi vb.) kullanmak suretiyle mümkün olabilecek. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile bildiren kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olabilecek.

Sehayat yasağı kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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tam kapanma

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