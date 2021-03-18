Şehirler arası seyahat kısıtlaması mı geliyor? Bilim Kurulu üyesi Akın'dan dikkat çeken sözler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs ile mücadelede yaz döneminde biraz daha rahat edebilmek için vaka sayılarını düşürmek gerektiğini söyledi. Akın, "Vaka sayılarını düşürmemiz lazım ki yaz döneminde daha rahat hareket edelim. Ama yine de korunma önlemleri dediğimiz maskeyi, mesafeyi, hijyeni ihmal etmememiz lazım. 2021 yılını böyle yaşayacağız. 2022 yılı bahara doğru epeyce rahatlama olur. Bunun sebebi de, yeteri kadar aşı sağlanıp da toplumda yeteri kadar bağışıklama hizmeti verilirse aşılama yapılırsa, o zaman önemli ölçüde biz vakaların düştüğünü göreceğiz. Bunun en güzel örneği şu anda İsrail'in durumu. Çok yüksek aşı yaptılar. Dramatik olarak vakaları düştü. Bizim de o safhaya gelmememiz için bir sebep yok. Yeter ki yeteri kadar aşı temin edebilelim. Uluslararası piyasada anladığım kadarıyla çok sıkıntı var aşı temininde. Biz mi zorlanıyoruz? Hayır. Avrupa'nın gelişmiş, güçlü ülkelerinin de aşı temin ederken çok sıkıntı çektiklerinin farkındayız" diye konuştu.

'18-40 YAŞ GRUBU ÇOK UMURSAMAZ DAVRANIYOR' Prof. Dr. Akın, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların yasaklara uyması ile ilgili, "Vatandaş yasağa uyma konusunda istekli değil, dikkatli de değil. Israrla vurguladığım bir yaş gurubu var benim; 18-40 yaş grubu. 18-40 yaş grubu çok umursamaz davranıyor. Ama bunların yakın çevrelerinde anneleri, babaları, kardeşleri, riskli hastalığı olan kişiler var. Yani onlara bulaştırma olasılıkları yüksek. Bu grubun esas dikkatsiz davrandığını düşünüyorum. Kapatmalar olmaz yani çok özel durumlar hariç. Hastanelerde dolup taşma aşamasına yaklaştığımız zaman belki 14-20 günlük kapatmalar olur; ama bunun dışında iller dediğim gibi sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya geçtikçe alınan kısıtlayıcı önlemler artıyor. Ya da tam tersi kırmızıdan maviye gidildikçe önlemler azalıyor. O yüzden il yönetimi elbette ilin taşıdığı hastalık yükünü takip edecek. Ama vatandaşın bu konudaki uyumu da çok önem taşıyor. Yani tam tipik olarak devletin sunduğu öneriler ve olanakları vatandaşların da doğru kullanması ve dikkatli takip etmesi gerekiyor. Bütün temel bunun üzerine kuruluyor. Devletle vatandaşlar arasındaki ilişkiler ne kadar etkili olursa hastalıkla mücadelede o kadar mesafeyi kolay alıyoruz" ifadelerini kullandı.