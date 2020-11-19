HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

19.11.2020 10:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kısıtlama kararları hayata geçirilirken, şehirler arası seyahat kısıtlamasının da olup olmayacağı merak konusu oldu. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada " Şu anda böyle bir dolaşım riski söz konusu olmadığı için iller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabi ki böyle bir kısıtlama da gelebilir" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan son tedbirlerin detaylarını anlattı. Prof. Dr. İlhan, alınan kararların virüsün en çok bulaştığı noktalara yönelik olduğunu söyledi. Son tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerektiğini vurgulayan İlhan, "Bir tanesi en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. Büyükler ile ilgili kısıtlama; büyükler hastalığa yakalanınca daha çok vefat ediyorlar. Gençler ile ilgili; onlar dışarıda daha çok bulunuyorlar, virüsü daha çok taşıyorlar, enfeksiyon kaynağı oluyorlar. Bu iki aşamada, baktığımızda şu anda bu kısıtlamalar uygun gibi. Tabi kurallara uyulmaz, rakamlar daha da yükselirse daha fazlası da düşünülebilir" dedi.

'OKULLARIN KAPATILMASINDAKİ AMAÇ, ÖNLEMLERE DESTEK OLMASI'

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların detaylarını aktararak, "Önlemler aslında kademe kademe. Geldiğimiz noktada hafta sonu sokağa çıkma saatlerinin kısıtlanması ile beraber akşam kabalığın engellenmesi amaçlanıyor. Kalabalık restoranlar ve sosyal alanlarda olduğu için buradaki bulaş engelleniyor. Restoranların, kafelerin paket servis yapması ile dışarıdaki bulaş engellenmeye çalışılıyor. Büyüklerin, çocukların kısıtlı zamanda çıkması ile bu risk gruplarının engellenmesi yoluna gidiliyor. Okulların aralık sonuna kadar kapatılıp online eğitimin devam edilmesi ile beraber belli bir aşamada kontrol söz konusu. Yine dikkat ederseniz hep virüsün ortaya çıkabileceği kaynakların bertaraf edilmesi söz konusu. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu, online eğitime devam edecekler. Böyle bakarsak belli bir kademeleştirme var. Bundan sonra ne olabilir; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içine de uygulanabilir. Gençler ve büyükler için tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması olabilir, rakamlar çok yükselirse. İller arası dolaşım kısıtlaması olabilir" diye konuştu.

BioNTech kurucusu Şahin: Aşının dağıtımına aralık sonunda başlanabilirBioNTech kurucusu Şahin: Aşının dağıtımına aralık sonunda başlanabilir

'KARARIN ARALIK BAŞI, YIL SONU HESAPLANARAK ALINDIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM'

1-15 günde koronavirüs bulaşı olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, şöyle konuştu:

"15 günü düşünelim, aralık başı olacak, yılbaşına kadar 3 kez dönecek gibi düşünelim. Kararın aralık başı, yıl sonu hesaplanarak alındığı düşüncesindeyim. Okullar için de aynı şey söz konusu. Bu süre zarfında önümüzdeki 15 günde sabit gitme, sonra aşağı doğru yönelme, ikinci 15 günde daha aşağı doğru yönelme, üçüncüde daha da aşağı yönelme olursa elbette ona göre kararlar tekrar gözden geçirilir. Daha sertleştirilebilir, süreç beklemeden de sertleştirilebilir olumsuz gidiyorsa ya da daha da gevşetme yoluna gidilebilir."

'İLLER ARASI KISITLAMAYA GEREK YOK'

Prof. Dr. İlhan, iller arası kısıtlamanın gündeme gelmeme nedenine ilişkin, "İller arası dolaşım ticari dolaşım dışında çok da fazla yok. Turizm mevsimi değil, havalar soğudu, insanlar gezmeye, Anadolu'ya ya da deniz kenarına gitmiyor. Mart- nisanda okullar kapatılınca pek çok kişi memlekete gitti, tatil beldesine gitti. Şu anda böyle bir dolaşım riski söz konusu olmadığı için iller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabi ki böyle bir kısıtlama da gelebilir, hastaların çok olduğu yerler için" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Bakan Selçuk 'Lütfen' diyerek uyardıBakan Selçuk 'Lütfen' diyerek uyardı
Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Macaristan'da talihsiz gece...

Macaristan'da talihsiz gece...

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Bakan Selçuk'tan uyarı: Lütfen bu kez kurallara uyalım

Bakan Selçuk 'Lütfen' diyerek uyardı

Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Niğde merkezli 7 ilde operasyon!

Şehit babasının mezarını 58 yıl sonra buldu! Gözyaşlarını tutamadı

Şehit babasının mezarını 58 yıl sonra buldu! Gözyaşlarını tutamadı

Elektrik kesintisi listesi 19 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

19 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

HDP'li milletvekilinden, öldürülen PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti

HDP'li milletvekilinden tepki çeken hareket

İkinci kez cam filmle yakalandı, savunması pes dedirtti

İkinci kez cam filmle yakalandı, savunması pes dedirtti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.