Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan son tedbirlerin detaylarını anlattı. Prof. Dr. İlhan, alınan kararların virüsün en çok bulaştığı noktalara yönelik olduğunu söyledi. Son tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerektiğini vurgulayan İlhan, "Bir tanesi en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. Büyükler ile ilgili kısıtlama; büyükler hastalığa yakalanınca daha çok vefat ediyorlar. Gençler ile ilgili; onlar dışarıda daha çok bulunuyorlar, virüsü daha çok taşıyorlar, enfeksiyon kaynağı oluyorlar. Bu iki aşamada, baktığımızda şu anda bu kısıtlamalar uygun gibi. Tabi kurallara uyulmaz, rakamlar daha da yükselirse daha fazlası da düşünülebilir" dedi.

'OKULLARIN KAPATILMASINDAKİ AMAÇ, ÖNLEMLERE DESTEK OLMASI'

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların detaylarını aktararak, "Önlemler aslında kademe kademe. Geldiğimiz noktada hafta sonu sokağa çıkma saatlerinin kısıtlanması ile beraber akşam kabalığın engellenmesi amaçlanıyor. Kalabalık restoranlar ve sosyal alanlarda olduğu için buradaki bulaş engelleniyor. Restoranların, kafelerin paket servis yapması ile dışarıdaki bulaş engellenmeye çalışılıyor. Büyüklerin, çocukların kısıtlı zamanda çıkması ile bu risk gruplarının engellenmesi yoluna gidiliyor. Okulların aralık sonuna kadar kapatılıp online eğitimin devam edilmesi ile beraber belli bir aşamada kontrol söz konusu. Yine dikkat ederseniz hep virüsün ortaya çıkabileceği kaynakların bertaraf edilmesi söz konusu. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu, online eğitime devam edecekler. Böyle bakarsak belli bir kademeleştirme var. Bundan sonra ne olabilir; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içine de uygulanabilir. Gençler ve büyükler için tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması olabilir, rakamlar çok yükselirse. İller arası dolaşım kısıtlaması olabilir" diye konuştu.