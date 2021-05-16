HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı 17 Mayıs'ta bitiyor mu? İşte yeni genelge kararları...

Şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı 17 Mayıs'ta bitiyor mu? İşte yeni genelge kararları...

16.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona erecek. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' döneminde uygulanacak yasaklar ve alınan yeni kararlar da belli oldu. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı 17 Mayıs'ta bitiyor mu? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelge kararları...

Şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı 17 Mayıs'ta bitiyor mu? İşte yeni genelge kararları...

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona eriyor. Merakla normalleşme dönemi kararlarını bekleyen vatandaşlar, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber 'kademeli normalleşme' döneminde uygulanacak yasakları ve alınan yeni kararları merak ediyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKACAK MI? ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI 17 MAYIS'TA BİTİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaya devam edilecek.

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili genelgede şu maddeler yer aldı:

"Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

  • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
    olacaktır.

  • Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veyakuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmiaraçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilecektir.

  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacağı başvuru (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin
    otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

    • 2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

    Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

    Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar ise şunlardır;

    1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
    2) Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
    3) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
    4) ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
    5) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
    6) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
    7) Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    PARTNER İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar
    Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
    Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
    Anahtar Kelimeler:
    seyahat kısıtlaması tam kapanma

    En Çok Okunan Haberler

    Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

    Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

    Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

    Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

    Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

    Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

    Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

    Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

    Geri dönmeyince acı gerçeği öğrendiler!

    Geri dönmeyince acı gerçeği öğrendiler!

    Çocuk parkında korkunç cinayet

    Çocuk parkında korkunç cinayet

    İlginizi Çekebilir

    Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

    Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

    Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

    Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

    2020’nin en çok tartışılan filmleri

    2020’nin en çok tartışılan filmleri

    Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

    Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

    Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

    Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

    Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

    Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.