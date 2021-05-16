Şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı 17 Mayıs'ta bitiyor mu? İşte yeni genelge kararları...

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona eriyor. Merakla normalleşme dönemi kararlarını bekleyen vatandaşlar, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber 'kademeli normalleşme' döneminde uygulanacak yasakları ve alınan yeni kararları merak ediyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaya devam edilecek.
Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili genelgede şu maddeler yer aldı:
"Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
olacaktır.
Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veyakuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmiaraçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilecektir.
2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar ise şunlardır;
1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
2) Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
3) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
4) ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
5) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
6) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
7) Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.