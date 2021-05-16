Şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı 17 Mayıs'ta bitiyor mu? İşte yeni genelge kararları...

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona eriyor. Merakla normalleşme dönemi kararlarını bekleyen vatandaşlar, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber 'kademeli normalleşme' döneminde uygulanacak yasakları ve alınan yeni kararları merak ediyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKACAK MI? ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI 17 MAYIS'TA BİTİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaya devam edilecek.

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili genelgede şu maddeler yer aldı:

"Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;