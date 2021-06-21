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Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 21 Haziran şehirler arası seyahat izni kaldırıldı mı?

21.06.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağı hakkındaki gelişmeleri merak ediyor. Önceki haftalarda ertelenen ve önemli kararların konuşulacağı Kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 21 Haziran şehirler arası seyahat izni kaldırıldı mı?

Şehirler arası seyahat yasağı hakkındaki gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ertelenen ve önemli kararların konuşulacağı Kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Kabine Toplantısı sonrası şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

21 HAZİRAN ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada şehirler arası ve şehir içi toplu taşımada tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası ve şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 1 Temmuz itibariyle Pazar günü de dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldığını açıkladı. Müzikle ilgili sınırlamanın saat 24.00'e çekildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulmasının takip edileceğini de ifade etti. Erdoğan, HES kodu uygulamasının sürdürüleceğini belirtti. Konuyla ilgili detaylı ayrıntıların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olanyeni genelgesinde yer alacağını da aktardı.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARINDA İLERLEME SÜRÜYOR

Saat 16:00'da başlayıp gerçekleşen toplantı sonrası saat 19:00 sularında konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz."

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