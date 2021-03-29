Şehirler arası seyahat yasağı mı geliyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan açıklama

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşecek kabine toplantısında hem aşılama hem koronavirüste gelinen süreç hem de vakaların durumunun değerlendirilebileceğini söyledi. İlhan, bunların hepsinin değerlendirmesi yapılarken topyekün ülke bazında bir değerlendirme yapılabileceği gibi iller bazında da bir değerlendirmenin söz konusu olabileceğini kaydetti.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI İDDİASI

Prof. Dr. İlhan, "Çok fazla vakaların yoğun olduğu illerde elbette kısıtlama olabilir. Özellikle çıkışın kısıtlanması önemli olacaktır. Bu da isteğe bağlı olur. 'Kırmızı yerlerde iller arasında çıkış kısıtlaması yapılabilir mi?' Bunu yapmak çok güç. HES kodu olsa da, farklı yerlerden toplumdan insanlar illerin dışına çıkabilir. Bu nedenle baktığımızda iller arasında kısıtlama değil de belki vakaların çok yoğun olduğu il merkezleri, ilçe merkezlerinde yerel yönetimlerin alabileceği kararlar olabilir. Yani bir ilimizde, bir beldemizde ya da bir ilçemizde diyelim ki vakalar çok yoğun, o ilçeden, o beldeden merkeze geliş-gidiş veya merkezden dışarıya gidiş- çıkışla ilgili bir karar alınabilir; ama burada yetkili il hıfzıssıhha kurulu" diye konuştu.