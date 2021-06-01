Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması için alınan kararlar 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelgeyi yayımladı. Peki şehirler arası seyahat yasağı var mı? 18 yaş ve altı ile 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yapabilir mi? İşte detaylar...
Kademeli normalleşme döneminin ikinci aşamasına ilişkin kritik bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin içerisinde yer aldı. Buna göre yalnızca sokağa çıkma kısıtlaması olan vakitlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın söz konusu olmadığı vakitlerde ise şehirler arası seyahat yasak olmayacak.
Genelgede yer alan açıklamaların devamında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmadığı dikkate alınmaksızın 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı gençlerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecek.
Şehirler arası seyahat kısıtlamalarında bazı istisnaların olduğu bilgisi genelgede yer aldı. Bu istisnalardan birisi kısıtlamaların olduğu vakitlerde uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla seyahat edecek vatandaşlardan şehirler arası seyahat için ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmeyeceği oldu. Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar seyahatini bilet, rezervasyon kodu vb. ile gösterecek. Bu durumda vatandaşlar söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Zorunlu kamusal görevi yerine getirmekle yükümlü kamu çalışanları, özel ya da resmi araç ile yapacağı seyahatlerde izin almak için kurum kimlik kartını ve görevlendirme belgesini gösterecek.
Birinci dereceden yakınının vefatı durumunda vatandaşlar cenazeye katılmak için ALO 199 üzerinden başvuru yapacak. Başvurular sistem tarafından en kısa sürede otomatik olarak onaylanarak izin belgesi oluşacak. Bu kişiler yanında, 9 akraba için bildirimde bulunabilecek.
Cenaze nakil ve defin işlemleri için başvuru yapan kişilerden herhangi bir belge talep edilmeyecek. Gerekli sorgulama Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden yapılacak.
Haziran dönemine ilişkin belirtilen sokağa çıkma kısıtlaması vakitlerinde vatandaşların özel araçları ile şehirler arası seyahat yapmamaları gerekmektedir.
Zorunlu hallerin meydana gelmesi durumunda vatandaşlar e-Başvuru ve ALO 199 üzerinden izin alacak ve özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
Genelgede zorunlu hal sayılacağı belirtilen durumlar aşağıdaki gibidir;
Hastaneden taburcu olan, asıl istikametine dönmek isteyen,
Doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Hastanede tedavi altında olan birinci derece yakınına refakat olacak kişi,
Bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş ve kalacak yeri olmayan, evine geri dönmek isteyen,
ÖSYM'nin ilan ettiği imtihanlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılım gösterecek adaylar,
Askerlik görevini bitiren ve evine dönmek isteyenler,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı alanlar,
Ceza infaz kurumlarından salıverilenlerin zorunlu hali bulunduğu belirtilecektir.