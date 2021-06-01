Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması için alınan kararlar 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelgeyi yayımladı. Peki şehirler arası seyahat yasağı var mı? 18 yaş ve altı ile 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yapabilir mi? İşte detaylar...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? 18 YAŞ ALTI İLE 65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YAPABİLİR Mİ?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci aşamasına ilişkin kritik bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin içerisinde yer aldı. Buna göre yalnızca sokağa çıkma kısıtlaması olan vakitlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın söz konusu olmadığı vakitlerde ise şehirler arası seyahat yasak olmayacak.

Genelgede yer alan açıklamaların devamında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmadığı dikkate alınmaksızın 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı gençlerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecek.

SEYAHAT KISITLAMASI İÇİN İSTİSNALAR

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarında bazı istisnaların olduğu bilgisi genelgede yer aldı. Bu istisnalardan birisi kısıtlamaların olduğu vakitlerde uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla seyahat edecek vatandaşlardan şehirler arası seyahat için ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmeyeceği oldu. Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar seyahatini bilet, rezervasyon kodu vb. ile gösterecek. Bu durumda vatandaşlar söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacak.