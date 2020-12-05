HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?

05.12.2020 14:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok alanda yeni kısıtlamalar getirildi. Bu nedenle vatandaşlar şehirlerarası seyahat yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu şehirler arası seyahat yasak mı konusunda araştırmalar yapılıyor. Peki, özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır? Hafta sonu şehirler arası yolculuk serbest mi?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönemlerde artış gösteren koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ülke genelinde yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu doğrultuda 30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bu noktada vatandaşlar da şehirler arası seyahat yasağı geldi mi sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, şehirlerarası seyahat yasak mı?

Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Markete gitmek serbest mi?Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Bugün marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Markete gitmek serbest mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta sonları; cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama; 4.12.2020 cuma günü saat 21.00’de başladı ve 7.12.2020 pazartesi günü saat 05.00’te bitecek. Bu doğrultuda tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri) 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk uygulama 1.12.2020 Salı günü 21.00’de başladı ve 2.12.2020 çarşamba günü 05.00’de bitti. Bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

Şimdi vatandaşlar tarafından hafta sonu şehirler arası seyahat yasak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, hafta sonu şehirler arası yolculuk serbest mi?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar:

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar.

Vatandaşlar, yukarıda belirtilmiş olan durumların var olması halinde toplu ulaşım araçları ile veya Bakanlığa ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yolu ile Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçla seyahat edebilecek.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Yukarıda belirtilmiş olan mazeretleri taşımayan kişilerin ise şehirler arası seyahatleri yalnızca toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşiyle ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Belirli sürelerde belirli vatandaşlar için uygulanan şehirler arası seyahat yasağı nedeniyle çok sayıda vatandaş tarafından bazı sorulara yanıt aranıyor. Bu sorulardan bir tanesi de seyahat izin belgesi nereden alınır sorusu oldu. Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra belge, ALO 199 iletişim hattı aracılığıyla da talep edilebiliyor. E-devlet üzerinden izin belgesi talebinde bulunmak için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılıyor ve aşağıdaki link aracılığıyla belge talep edilebiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI

Seyahat İzin Belgesi alma... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk için nereden belge alınır?Seyahat İzin Belgesi alma... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk için nereden belge alınır?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması ile ilgili vatandaşlar, alınabilecek yeni tedbirler konusunda yetkililerden yapılacak olan açıklamaları takip etmeye devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Korkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almışKorkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almış
Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtı, yakalanınca itiraf etti

Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtı, yakalanınca itiraf etti

25 yıl sonra doktor oldu, 6 ay çalışabildi

25 yıl sonra doktor oldu, 6 ay çalışabildi

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Korkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almış

Korkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almış

Antalya'da kısıtlama başlayınca dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Terör örgütü PKK'ya darbe! Karayılan ve Bayık'ın postacısı yakalandı

Terör örgütü PKK'ya darbe! Karayılan ve Bayık'ın postacısı yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Ceza yağdı

Bakanlık harekete geçti! Ceza yağdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan 'kısıtlama' açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.