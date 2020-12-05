Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönemlerde artış gösteren koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ülke genelinde yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu doğrultuda 30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bu noktada vatandaşlar da şehirler arası seyahat yasağı geldi mi sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, şehirlerarası seyahat yasak mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta sonları; cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama; 4.12.2020 cuma günü saat 21.00’de başladı ve 7.12.2020 pazartesi günü saat 05.00’te bitecek. Bu doğrultuda tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri) 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk uygulama 1.12.2020 Salı günü 21.00’de başladı ve 2.12.2020 çarşamba günü 05.00’de bitti. Bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.