Şehirler arası seyahat: Yeni düzenlemelerle özel araçlarla şehirler arası seyahatin kısıtlandığı doğru mu?

Bu bölümde, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek" ifadeleri kullanılıyor.

Peki genelgede şehirler arası seyahatlerle ilgili hangi düzenlemeler yer alıyor?

Bu genelgede şehirler arası seyahatle ilgili getirilen düzenlemelerle ilgili tartışmalar başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, özel araçlarla şehirler arası seyahatin kısıtlandığını belirterek, toplu taşıma kullanımının risk yarattığını gündeme getirdi.

Türkiye'de son dönemde koronavirüs vaka sayılarında ve can kayıplarında görülen artışın ardından dün itibarıyla kısmi kapanma dönemine geçildi. Şehirler arası seyahat de yeni kısıtlamaların uygulandığı alanlar arasında yer aldı.

Üçüncü maddenin ikinci fıkrasında, zorunlu haller kapsamındaki durumlar sıralandıktan sonra son paragrafta, "Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek" deniliyor.

Özel araçlarla ilgili net düzenlemeler ise genelgenin üçüncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alıyor.

Genelgede, sokağa çıkma yasağının olduğu sürelerde "toplu taşıma" ile seyahat edilebileceği ve bunun ancak zorunlu haller kapsamında yapılabileceği ifadesi bulunuyor.

Bir başka ifadeyle, genelgeye göre, şehirler arası seyahat kısıtlamaları da belirtilen bu süreleri kapsıyor.

Alınan son kararlar uyarınca, kısmi kapanmanın uygulanacağı iki haftalık süre boyunca hafta içi saat 19.00 ile 05.00; hafta sonunun ise tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanması öngörülüyor.

Genelgenin şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla ilgili kısımlarının tamamında bu uygulamanın "sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda)" yapılacağı ifadesi açık bir şekilde yer alıyor.

Devamında da bu kapsamdaki muafiyetler, zorunlu sayılacak haller ve uygulamaya ilişkin detaylar bulunuyor.

Bu da, sokağa çıkma yasağının uygulandığı sürelerde özel araçlarla seyahat etmek için izin alınması gerektiği anlamına geliyor.

Denetimler nasıl sağlanacak?

Genelgenin üçüncü maddesinin üçüncü fıkrasında da denetimlerle ilgili düzenlemelerin ayrıntıları veriliyor.

Burada da, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek" ifadeleri kullanılıyor.

Bu maddede özel araçlarla seyahat edenlerin de, sokağa çıkma yasağının uygulandığı sürelerde toplu taşımayla seyahat için tanımlanan muafiyet kapsamında olup olmadığının denetiminin yapılacağı belirtiliyor.

Zorunlu haller neler?

Genelgenin üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında zorunlu haller şöyle sıralanıyor:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişiler.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bazı yer ve kişiler de mevcut. Genelgede, "üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla" bu muafiyetlerin getirildiği belirtiliyor.