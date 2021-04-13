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Şehirler arası seyahatler yasak mı? Şehirlerarası yolculuk yasaklandı mı?

13.04.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararlarına göre artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacı ile yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Peki, Şehirlerarası yolculuk yasaklandı mı? İşte, ayrıntılar...

Şehirler arası seyahatler yasak mı? Şehirlerarası yolculuk yasaklandı mı?

13 Nisan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada güncel koronavirüs tedbirlerine yer verdi. Bu kapsamda uygulanacak olan kısıtlamalar 14 Nisan itibari ile yürürlükte olacak. Peki, Şehirler arası seyahatler yasak mı? Şehirlerarası yolculuk yasaklandı mı? İşte, yeni koronavirüs tedbirleri...

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAKLANDI MI?

Kabine Toplantısı ardından alınan kararlara göre; 14 Nisan itibari ile uygulanmaya başlanacak olan güncel koronavirüs tedbirleri şöyle:

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

-65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

-Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime geri döndü.

-Kafe, kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

-Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

-Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

-Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

-Uygulama 14 Nisan akşam saati ile başlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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