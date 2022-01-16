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Şehirler arası uçak seyahatlerinde PCR şartı sürecek

16.01.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de aşısızlara PCR testi uygulamasının kaldırılmasına yönelik tepkilerin ardından uygulama yeniden düzenlendi.

Buna göre, aşısızlar için şehirler arası uçak seyahatlerinde PCR uygulaması sürecek.Türkiye'de belirli durumlarda PCR testi ibrazına ilişkin uygulamanın Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, aşısız, aşı sürecini tamamlamamış olan veya son 180 gün içinde COVID-19 geçirmemiş olanlardan PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar sıralandı. Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi uygulamasına devam edilecek. Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

Bu gruptan, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personelden (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklardan, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklardan ise PCR testi istenmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğunun tamamen kaldırılmasını öngören genelgesi tepki çekmişti. Türk Tabipler Birliği, temaslı aşılıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmaması yönündeki kararlara tepki göstererek, "toplum sağlığını riske atanlara istifa" çağrısı yapmıştı.

DW/SÖ, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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