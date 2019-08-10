Şehirler arası yolcu otobüsü arıza yaptı yolcular mağdur oldu

İstanbul’dan Edirne’ye giden yolcu otobüsü arıza yapınca, yolcular mağdur oldu. Muhatap bulamayan yolcular, 4 saat yolda kalınca duruma isyan etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yola devam ederken, otobüs de çekici yardımıyla otogara götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayram tatili için Edirne Enez’e gitmek için sabah 07.30’da Otogardan yola çıkan Metro Turizm’e ait 22 AT 476 plakalı şehirler arası otobüs Mahmutbey Edirne istikametinde arıza yaptı. Yağ akıtmasıyla saat 08.00 sıralarında yolda kalan otobüste bulunan 49 kişi zaman geçtikçe mağduriyetlerinin giderilmemesi üzerine duruma tepki gösterip isyan etti. Yaklaşık 15 yolcu tepkilerini göstererek kendi imkanlarıyla Edirne’ye doğru yola çıktı. Arife günü kabus yaşayan yolcular muhatap bulamamaları üzerine çileden çıktı. Yolculardan Hayriye Tarakçı, Bayram öncesi zor durumda kaldıklarını belirterek, "Ne gelen var ne soran var böyle rezillik olur mu. Tansiyonum var şekerim var, ayakların şişti. Ayıp" diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat sonra yolcular otobüsün çekici yardımıyla birlikte çekilmesiyle Esenler Otogarına doğru yola çıktı.

