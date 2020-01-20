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  4. Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi

Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi

Yurt genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler sonucu 351 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazalarının en aza indirilmesi, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve "korsan" tabir edilen taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla 17-19 Ocak'ta ülke genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 351 otobüs taşımacılık faaliyetlerine uymadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Denetimlerde, 3 bin 598 trafik kuralı ihlali nedeniyle cezalar yazıldı.

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Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler için güvenlik denetim gerç

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