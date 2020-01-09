HABER
  4. ‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’

‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bursa ile Balıkesirli sanayici ve iş insanları, ‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’ konulu program dolayısıyla Balıkesir’de bir araya geldi.

Bursa ile Balıkesirli sanayici ve iş insanları, ‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’ konulu program dolayısıyla Balıkesir’de bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya katılarak, Bursa’nın ekonomik potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Alinur Aktaş, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, sanayiciler ve Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte Balıkesir’e çıkarma yaptı. Bursa ile Balıkesir arasındaki yatırım imkanlarınıhayata geçirmek üzere kurgulanan ‘‘Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor’ isimli program kapsamında gerçekleşen ziyaret, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’yle başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Aktaş ve beraberindekileri makamında ağırladı. İlk toplantısını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştiren Bursa ve Balıkesirli sanayiciler, daha sonra organize sanayi bölgesine geçerek, BEST AŞ ve Yarış Kabin isimli fabrikalar ile bölge yönetimini ziyaret etti. Son olarak Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu tarafından ağırlanan Başkan Aktaş ve Bursalı sanayiciler, burada da Balıkesirli meslektaşları ile birlikte ticarî ilişkilerin geliştirilmesini öngören ikinci bir toplantıya katıldı.
“Birlikte güzel işlere imza atacağız”
Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önünün açık olduğunu ifade ederek, Bursa ve Balıkesir olarak birlikte kat edecekleri daha çok mesafe bulunduğunu söyledi. Tecrübe paylaşımı için bu tür buluşmaların çok ciddi bir güç birliğini ortaya çıkartacağına inandığını belirten Başkan Aktaş, “Bugün buraya, Bursa ve Balıkesir adına kazanımları temin etmek adına heyecanla geldik” dedi.
Yapılan yatırımlarla İstanbul’la bütünleşen, yerli ve milli otomobil yatırım kararı ile bütün dikkatleri üzerine çeken Bursa’nın, İstanbul-İzmir karayolu ve alt yapı hazırlıkları süren Teknosab ile âdetâ Balıkesir ile bütünleşeceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bilhassa yerli ve milli otomobil kararı, bölgeye ışık saçacak, Türkiye’nin gururu olacak bir organizasyon. Komşumuz Balıkesir’in de bu işten ziyâdesi ile nasipleneceğine inanıyorum. İyi bir alt yapı oluşturmak gerekiyor. İnşallah beraberce düşünerek, bundan sonraki süreçte çok daha güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise dev kurumlara ev sahipliği yapan Bursa’nın sanayileşme tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Balıkesir’de 36 çeşit mâden ve 90 çeşit maden yatağının bulunduğunu, insan kaynağının nitelikli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Uzaktan baktığımızda, ışığı en çok artan şehirlerin başında Bursa geliyor. Bizim size verebileceğimiz; samimiyetimiz, güçlü arazilerimiz ve insan kaynağımız var. Sizden de sanayi tesisleriniz ve iş tecrübeniz hakkında destek talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Kahire Zirvesi: ‘Türkiye’nin Libya Anlaşması Yok Hükmündedir’Kahire Zirvesi: ‘Türkiye’nin Libya Anlaşması Yok Hükmündedir’
Müşteri gibi geldi! O anlar kamerada...Müşteri gibi geldi! O anlar kamerada...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Koza İpek Holding davasında cezalar belli oldu

FETÖ'cü firari Akın İpek'in annesiyle ilgili yeni gelişme!

Şile'de tekel bayisini gasp eden şüpheli kamerada

Müşteri gibi geldi! O anlar kamerada...

2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?

2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Peki 1. yıl hangisiydi?

MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Son dakika Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.