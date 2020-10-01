Şehirlerarası otobüs şoförünün bir elinde telefon, bir elinde çekirdek

Otobüs kullanırken elindeki telefonda sosyal medyada sörf yapan ve çekirdek çitleyen otobüs şoförü bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüleri çeken yolcu, yolculuk sırasında otobüs şoförünü internet üzerinden firmaya şikayet ettiğini ancak sonuç alamadığını ileri sürdü.

Denizli-Antalya seferini yapan otobüs şoförünün yolculuk sırasında bir taraftan otobüs kullanırken elindeki telefonla sosyal medyada sörf yaptığı, bir eliyle de çekirdek çitlediği anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kardeşiyle birlikte Denizli’den Manavgat’a yolculuk yapan Enes Külahlı, çektiği görüntü ve fotoğrafları otobüs firmasına internet aracılığıyla atarak konuyla ilgili şikayette bulundu. Külahlı tarafından çekilen görüntülerde otobüs şoförünün sosyal medyada gezindiği görülürken, fotoğraflarda ise bir taraftan sosyal medyada gezinirken diğer eliyle çekirdek çitlediği görülüyor.

Üzerine yürüdüler iddiası

Otobüs şoförünün sosyal medyada gezindiği görüntü ve fotoğrafları otobüs firmasının merkezine internet aracılığıyla gönderdiğini söyleyen Enes Külahlı, “Cuma günü kardeşimle birlikte Denizli’den Manavgat’a gelmek için 11.30 otobüsüne bindik. Otobüste şoförün telefonla oynadığını fark ettik. Sosyal medyada takılıyordu ve trafiği tehlikeye atıyordu. Uzunca bir süre böyle devam etti. En son ben twitter üzerinden firmaya bunu gönderdim. Plaka ve sefer bilgisi verdim. Şoförün bizi ve trafiği tehlikeye attığını söyledim. Bana dönüş yaptılar. İlgileneceklerini söylediler ama ilgilenen olmadı" dedi. Enes Külahlı, Antalya otogarında firma tarafından hakkında şikayet olduğu söylenen şoförle tartıştıklarını ve başka bir otobüsle Manavgat’a döndüklerini kaydetti.

