HABER

Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki koku ekipleri harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gaz kokusu olduğu ihbarını alan itfaiye, AFAD ve polis ekipleri harekete geçti.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gaz kokusu olduğu ihbarını alan itfaiye, AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanılamazken, kokudan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Şehirlerarası otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede gaz kokusu olduğunu iddia eden vatandaşlar panikle durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri kısa süre sonra olay yerine intikal etti. Olay yerindeki polis ekibinin kokunun Tem Otoyolundan çıkan bir tankerden kaynaklanmış olabileceği bilgisi sorasında AFAD ekipleri, otoyol çıkışında kimyasal tespit cihazıyla ölçüm yaptı. Ölçüm sonucu değerlerde bir problem tespit edilemeyince otoyol çıkışındaki dereden numune alınarak madde tespiti analizi yapıldı. Ölçüm ve analizler neticesinde herhangi bir olumsuz değere rastlanmadı.

Peronda bulunan bir vatandaş ise kokudan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan ismi öğrenilemeyen vatandaş, İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Breakdance'ın kalbi Ankara'da atacakBreakdance'ın kalbi Ankara'da atacak
Elektrik süpürgesi, eşi ve 4 çocuğunun öldürüldüğü katliamdan kurtardıElektrik süpürgesi, eşi ve 4 çocuğunun öldürüldüğü katliamdan kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.