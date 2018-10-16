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Şehirlerarası otobüste uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polis ekipleri uyuşturucu bulunduran 1 kişiyi şehirlerarası otobüste yakalayarak, gözaltına aldı.

Şehirlerarası otobüste uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polis ekipleri uyuşturucu bulunduran 1 kişiyi şehirlerarası otobüste yakalayarak, gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda otobüs içinde yolcu olarak bulunan K.D.'de (20) 55 gram metamfetamin ele geçirildi. K.D. gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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