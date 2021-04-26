Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tam kapanma kararı detaylarını duyurdu. Şehirlerarası seyahatlere ilişkin detaylara yer veren Erdoğan, tüm seyahatlerin izne tabi olacağını ifade etti.

Üç haftalık tam kapanma kararının ardından önceden planlı seyahati olan vatandaşlar şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Erdoğan, 26 Nisan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada şehirler arası seyahatlerin tamamının izne tabi olacağını duyurdu. İşte, ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de alınabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapılmasının ardından açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine basın. Sonrasında açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçin

Değerlendirme sonucunun ardından başvuru neticesi SMS ile tarafınıza iletiliyor.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, otogar ya da havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaralarıyla doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

Doktor raporu ile sevk olan ya da daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, bulunduğu kente son 5 gün içinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), kendisi ya da eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için ya da cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan ve diğer merkezi sınavlara katılacak adaylar ve refakatçileri, askerlik hizmetini bitirerek yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler, belirtilen hâllerin varlığı durumunda toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden veya valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri de fakat toplu ulaşım araçları (otobüs, uçak, gemi, tren) kullanılmak üzere mümkün olacaktır. İşi ile ilgili sebebini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."



