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Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı! HES kodu nasıl alınır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Vatandaşlar arasında bir süredir yolculukta hes kodu zorunlu mu sorusu soruluyordu. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen bir genelge ile bu konuda belirli bir zorunluluk getirildi. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma ve HES kodu sorgulama işlemi!

Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı! HES kodu nasıl alınır?

Yolculukta HES kodu şart mı sorusu artan vakalar ve alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu” konulu bir genelge gönderildi. Genelde kapsamında; kontrollü sosyal hayata geçiş döneminde salgın ile mücadelenin etkili bir şekilde yapılabilmesi adına alınan tedbirlere ve belirlenmiş olan kurallara riayet etmenin elzem olduğu vurgulandı. Peki, yolculukta HES kodu gerekli mi? İşte HES kodu alma işlemi!

ŞEHİRLERARASI YOLCULUKTA HES KODU ZORUNLU MU?

Bir süredir vatandaşlar arasında yolculukta HES kodu zorunlu mu sorusuna yanıt aranıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen bir genelge ile şehirlerarası yolcu taşıyan firmalar, HES kodu olmadan bilet satma işlemi yapamayacak. Böylece yolculuk için HES kodu zorunlu mu sorusu da yanıt bulmuş oldu. Şehirlerarası taşımacılığı yapan ve HES kodu olmadan yolcu kabul etmiş olan araçlar ise 10 gün süre ile seferlerden men edilecek. Şehirlerarası yolcu taşıma işi yapan firmalar, HES kodu bulunmadan telefon ile, internet üzerinden ya da yüz yüze bilet satışı yapamayacak.

Uçak, tren ve otobüs gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile HES kodu alınmadan biletleme işlemi yapılmayacak. Uygulama şehirlerarası yolcu taşımacılığı gerçekleştiren otobüs, midibüs ve minibüs benzeri ulaşım araçları olan firmalar için de geçerli. HES kodu kontrol edildikten sonra yalnzıca araca binmesinde bir sakınca bulunmayan yolcular araçla seyahat edebilecek. Bilet satışı ve araca alma sırasında yapılan HES kodu kontrolünde Covid-19 tanılı veya temaslı olduğu anlaşılan kişiler ile ilgili olarak firma yetkilileri tarafından sağlık kuruluşlarına ve kolluk birimlerine gereken bildirim yapılacak. Denetimler gerçekleştirileceği için HES kodu olmadan bilet satışı gerçekleştiren firmalara idari para cezası uygulanacak. HES kodu bulunmadan şehirlerarası toplu taşıma araçları ile yolculuk ettiği anlaşılan Covid-19 tanılı ya da temaslı kişiler de valilikler tarafından belirlenen pansiyon ya da yurtlarda zorunlu izolasyona tabi olacak. HES kodu e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı! HES kodu nasıl alınır?

HES KODU SORGULAMA

HES KODU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar arasında genelge nedeniyle seyahat HES kodu nasıl alınır sorusu da soruluyor. HES kodu zorunluluğu nedeniyle HES kodu alma işlemi için izlenecek yöntemlerden bir tanesi Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını indirmek oluyor. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında HES kodu işlemleri bölümüne girilerek HES kodu oluştur butonu ile kod alınabiliyor. Bu sırada da kod kullanım süresi seçmek gerekiyor. Uygulama içerisinden seyahat için HES kodu alınırken üretilen kodun süre kısıtlaması, paylaşımı ve silinmesi gibi bütün yönetimler vatandaşın kontrolünde oluyor.

Yolculuk HES kodu alma işlemi için vatandaşlar diledikleri kadar kod üretebiliyorlar. Aynı zamanda HES kodlarının paylaşıldığı kurumların listesi de görünebiliyor ve yetkiler kaldırılabiliyor. HES kodu SMS yöntemi ile de edinebiliyor. Seyahat HES kodu almak için SMS yöntemini kullanmak isteyen vatandaşlar, aralarındaki boşluk bırakarak sırayla HES yazıp T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi ve gün sayısı olarak paylaşım süresi yazıp 2023’e SMS gönderiyor. Paylaşım süresi belirtilmezse de şehirlerarası yolculukta HES kodu süresi 1 sene ile sınırlandırılıyor.

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