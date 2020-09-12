Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı! HES kodu nasıl alınır?

Yolculukta HES kodu şart mı sorusu artan vakalar ve alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu” konulu bir genelge gönderildi. Genelde kapsamında; kontrollü sosyal hayata geçiş döneminde salgın ile mücadelenin etkili bir şekilde yapılabilmesi adına alınan tedbirlere ve belirlenmiş olan kurallara riayet etmenin elzem olduğu vurgulandı. Peki, yolculukta HES kodu gerekli mi? İşte HES kodu alma işlemi!

ŞEHİRLERARASI YOLCULUKTA HES KODU ZORUNLU MU?

Bir süredir vatandaşlar arasında yolculukta HES kodu zorunlu mu sorusuna yanıt aranıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen bir genelge ile şehirlerarası yolcu taşıyan firmalar, HES kodu olmadan bilet satma işlemi yapamayacak. Böylece yolculuk için HES kodu zorunlu mu sorusu da yanıt bulmuş oldu. Şehirlerarası taşımacılığı yapan ve HES kodu olmadan yolcu kabul etmiş olan araçlar ise 10 gün süre ile seferlerden men edilecek. Şehirlerarası yolcu taşıma işi yapan firmalar, HES kodu bulunmadan telefon ile, internet üzerinden ya da yüz yüze bilet satışı yapamayacak.