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"Şehirlerde ve ilçelerde doğayla barışık projeleri hayata geçiriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Her birimiz ayrı ayrı şehirlerde, ilçelerimizde yeşille, doğayla barışık güzel projeleri hayata geçiriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Her birimiz ayrı ayrı şehirlerde, ilçelerimizde yeşille, doğayla barışık güzel projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Karaaslan, Atakum Belediyesince ilçenin Çobanlı Mahallesi'nde hayata geçirilen Hobi Bahçeleri ve Kent Ormanı Projesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, buranın Atakum için kaçış noktası, nefes alınacak, mutlu olunacak, çocuklarla ve doğayla bir arada olunacak alan olarak tasarlandığını söyledi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın çok değerli projeye imza attığını belirten Karaaslan, "Burayı yaparken ekstra bir kaynak kullanılmamış, çok büyük paralar da harcanmamış. Parkta yer alan ve bugün itibariyle ihtiyaç duymadığımız konteynerlerin bugün şehrin bir başka noktasında böyle güzel bir alan oluşturmak için değerlendirilmiş olması ayrıca çok güzel bir fikir." dedi.

Karaaslan, bu tür projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları ilhamla yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"O ki 24 Haziran seçimleri gibi bu kadar önemli seçimde millet bahçeleri konusunu aldı ve Türkiye'nin gündemine getirdi. Millet bahçeleri ile şehir merkezlerindeki eski stat alanlarının tekrar şehre geri verilmesi, orayı tekrar bir yapılaşmayla doldurmak yerine şehre ait olanının şehre geri verilmesi anlamını taşıyan, anne, baba, çocuk ilişkisini güçlendirecek, doğayla, tabiatla bir çocuğun büyümesine vesile olacak bir alan olarak Türkiye'nin dört bir yanında millet bahçeleri projesini hayata geçirmek için düğmeye bastılar. Bunlardan ilham alıyoruz da her birimiz ayrı ayrı şehirlerde, ilçelerimizde yeşille, doğayla barışık güzel projeleri hayata geçiriyoruz."

Konuşmanın ardından Van depreminde kullanılan 48 konteynerden oluşan hobi bahçeleri ve 17 hektar alan içerisinde ahşaptan yapılan çocuk parkı, kafeterya, mescit, lavabo ve kamelyaların bulunduğu kent ormanının açılışı gerçekleştirildi.

Tören, Karaaslan ve beraberindekilerin kent ormanını gezmesiyle son buldu.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı da katıldı.

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açılış AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Atakum Belediyesi Hobi Bahçeleri ve Kent Ormanı Projesi Samsun

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