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"Şehirlerimiz kültürel zenginliğiyle ayağa kalkıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2018 21:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Şehirlerimiz kimliklerini hatırlıyor, kim olduğunu hatırlıyor, karakterini hatırlıyor. Şehirlerimiz yavaş yavaş kimliği ve karakteriyle, sanatıyla ve kültürel zenginliğiyle ayağa kalkıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Şehirlerimiz kimliklerini hatırlıyor, kim olduğunu hatırlıyor, karakterini hatırlıyor. Şehirlerimiz yavaş yavaş kimliği ve karakteriyle, sanatıyla ve kültürel zenginliğiyle ayağa kalkıyor." dedi.

Ünal, Onikişubat Belediyesi Spor Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehirlerin özgün hikayeleri olduğunu söyledi.

Şehirlerin birer kahramanlık hikayesi olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Şehirlerimiz kimliklerini hatırlıyor, kim olduğunu hatırlıyor, karakterini hatırlıyor. Şehirlerimiz yavaş yavaş kimliği ve karakteriyle, sanatıyla ve kültürel zenginliğiyle ayağa kalkıyor. Bunu kim yapıyor? Bunu bizler yapıyoruz. Bunu bu şehrin evlatları yapıyor. 2011 yılında ilk geldiğimde ne demiştim? Bir şehri ayağa kaldıracak olan o şehrin evlatlarıdır. O yüzden şehrin evlatlarına sahip çıkacağız ama şehrin evlatları da birbirine sahip çıkacak."

İnsanların merhamet duygusunu kaybetmemeleri gerektiğini dile getiren Ünal, "Bir insanın kalbinden merhameti çekip alırsanız vahşileşir. Bizim inancımızda merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Merhamet etmeyen artık vahşileşmiştir. 'Kalbimizde muhafaza etmemiz gereken en temel şey nedir?' diye bana soracak olursanız 'İyilik ve merhamet duygusu, yardımlaşma, paylaşma ve kardeşliktir.' derim." ifadelerini kullandı.

Ünal, asıl imtihanın varlık içinde kardeşlik, muhabbet ve merhamet duygusunu korumak olduğuna dikkati çekerek, Müslüman'ın hırs sahibi olmadığını söyledi.

Müslüman'ın azim ve gayret sahibi olduğunu belirten Ünal, "Hırs nefistendir, azim ise imandandır. Çevrenizde hırslanan birisini görürseniz Allah rızası için Müslüman kardeşinizi uyarın. Hırs yapmasın çünkü o hırs ona sahip olur. Bir süre sonra insanlığından geriye hiçbir şey kalmaz." uyarısında bulundu.

Açılışın ardından Onikişubat Belediyesince amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş

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