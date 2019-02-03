AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, "Cumhur İttifakı görüşmelerinde yaptığımız tek şey şuydu; şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsun, PKK'ya sempatik bakan adamlar iş başına gelmesin. Çünkü PKK'lılar geldiği zaman 'bu ülkeyi nasıl böleriz' diye uğraşır." dedi.

Özhaseki, Kahramankazan Yozgatlılar Derneği'nce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen Arabaşı Programı'nda yaptığı konuşmada, hükümet olarak PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ancak bu süreçte diğer siyasi partilerin yanlarında yer almadığını belirtti.

Terör örgütlerinin tamamının istedikleri tek şeyin Türkiye'yi bölmek olduğunun altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye küçültmek istiyorlar, Orta Anadolu'nun ortasında sıkıştırıp küçük bir devlet olmasını istiyorlar. Bu olaylar karşısında bütün milletin yardımı ile Allah'a hamdolsun biz de bu işlerin üstesinden geldik ama istedik ki partiler de yanımızda olsun, ana muhalefet yanımızda olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi şerefli bir mekana gelen bütün milletvekilleri ve partililer yanımızda olsun istedik ama ne yazık ki bunu göremedik. Darbe girişimi günü bile tankların arasında sıvışıp kaçanlar oldu. Halbuki daha önce 'Eğer darbe denemesi olursa ben o tankın üzerine çıkarım' diyen adamlar o gece tankların arasından kaçıp gittiler. O gün yanımıza tek insan vardı, partisine gelip ışıkları yakan ve 'Ben meşru hükümetin yanındayım, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım' diyen tek lider vardı, o da Devlet Bahçeli'ydi. Allah ondan razı olsun. Cumhur İttifakı o gün başladı ve halen devam ediyor."