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"Şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 23:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki: - "Cumhur İttifakı görüşmelerinde yaptığımız tek şey şuydu; şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsun, PKK'ya sempatik bakan adamlar iş başına gelmesin. Çünkü PKK'lılar geldiği zaman 'bu ülkeyi nasıl böleriz' diye uğraşır" - "FETÖ'cüler geldiği zaman bu devlete hizmet, bu millete hizmetin dışında Pensilvanya'dan gelen emirleri dinleyerek hayatlarını sürdürüyorlar. Bize hizmet edecek insanlar lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, "Cumhur İttifakı görüşmelerinde yaptığımız tek şey şuydu; şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsun, PKK'ya sempatik bakan adamlar iş başına gelmesin. Çünkü PKK'lılar geldiği zaman 'bu ülkeyi nasıl böleriz' diye uğraşır." dedi.

Özhaseki, Kahramankazan Yozgatlılar Derneği'nce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen Arabaşı Programı'nda yaptığı konuşmada, hükümet olarak PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ancak bu süreçte diğer siyasi partilerin yanlarında yer almadığını belirtti.

Terör örgütlerinin tamamının istedikleri tek şeyin Türkiye'yi bölmek olduğunun altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye küçültmek istiyorlar, Orta Anadolu'nun ortasında sıkıştırıp küçük bir devlet olmasını istiyorlar. Bu olaylar karşısında bütün milletin yardımı ile Allah'a hamdolsun biz de bu işlerin üstesinden geldik ama istedik ki partiler de yanımızda olsun, ana muhalefet yanımızda olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi şerefli bir mekana gelen bütün milletvekilleri ve partililer yanımızda olsun istedik ama ne yazık ki bunu göremedik. Darbe girişimi günü bile tankların arasında sıvışıp kaçanlar oldu. Halbuki daha önce 'Eğer darbe denemesi olursa ben o tankın üzerine çıkarım' diyen adamlar o gece tankların arasından kaçıp gittiler. O gün yanımıza tek insan vardı, partisine gelip ışıkları yakan ve 'Ben meşru hükümetin yanındayım, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım' diyen tek lider vardı, o da Devlet Bahçeli'ydi. Allah ondan razı olsun. Cumhur İttifakı o gün başladı ve halen devam ediyor."

Özhaseki, ittifak görüşmelerinin içerisinde olduğunu hatırlatarak, bu görüşmelerde MHP ile bir pazarlığın söz konusu olmadığının altını çizdi.

Özhaseki, "3-5 vilayet sizde olsun, 1-2 tanesi bizde olsun" gibi bir dertlerinin bulunmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı görüşmelerinde yaptığımız tek şey şuydu; şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsun, PKK'ya sempatik bakan adamlar iş başına gelmesin. Çünkü PKK'lılar geldiği zaman 'bu ülkeyi nasıl böleriz' diye uğraşır. FETÖ'cüler geldiği zaman bu devlete hizmet, bu millete hizmetin dışında Pensilvanya'dan gelen emirleri dinleyerek hayatlarını sürdürüyorlar. Bize hizmet edecek insanlar lazım. Bu anlamda görüşmelerimizi sürdürdük. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun arkadaşlarımızın hepsi bilgili ve deneyimliler. Nihayetinde bu kardeşiniz de 21 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptı. Allah'a hamdolsun bırakıp giderken hem milletimizle helalleştik, hem de onlara ben şunu sordum; bugün Paris'te olup da bizde olmayan bir şey var mı? Bugün eksik bir projemiz var mı, şehrin altyapısında bir milim eksiğimiz kaldı mı, üstyapısında eksiğimiz var mı, bugün Avrupa'da olan bütün tesisler bizim şehrimizde de yapıldı mı?' diye tek tek sordum. Elhamdülillah hemşerilerimiz 'Hakkımız helal olsun' dediler. Biz de kalktık Ankara'ya geldik sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim utandırmasın."

- "Bilgimiz var, birikimimiz var"

Özhaseki, seçildiğinde yapacağı hizmetleri hazırladığı bir kitapçıkta anlattığını belirterek, hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

"Gönül belediyeceliği" yapacaklarını vurgulayan Özhaseki, belediye başkanının güler yüzlü, gönlü zengin, kapısı açık kişi olması gerektiğini ifade etti.

Özhaseki, Ankara'nın ihtiyacı olan tüm projeleri yapacaklarını kaydederek, şunları aktardı:

"Bizim ona gücümüz yeter. Bilgimiz var, birikimimiz var, hazırlıklarımızı da yaptık zaten. Daraldığımızda ziyaret edecek, sırtımızı yaslayacak bir ağamız var, Recep Tayyip Erdoğan diye. Ama ben merak ediyorum her gün Cumhurbaşkanlığı makamına ağzına geleni söyleyenler, fütursuzca konuşanlar, durmadan yalan söyleyip iftira edenler, elini sıkmamak için arka sokaklardan dolaşanlar hangi projeyi götürüp de hükümete yaptıracaklar, acaba hangisini söylemeye yüzleri var bunların."

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Kahramankazan Mehmet Özhaseki

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