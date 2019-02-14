HABER

"Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 19:00 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik. Bu, her şehrin kendi bulunduğu coğrafi şartlar içerisinde yapılmaya devam edilecek" - "Vauk Dağı Tünelinde ve Kop Dağı Tünelinde çalışmalar devam ediyor. Bunlar tamamlandığında Erzurum, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt'a daha yakın olacak" - "Artık bu tür projeleri yapmak ülkemiz için zor değil. Teknik ve ekonomik manada bu projeleri yapıp hizmete açabiliyoruz, yeter ki insanımızın ayağı taşa değmesin, birlik ve beraberlik, huzur içerisinde bu ülkede yaşayalım" - "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu ülke, bu coğrafyada evelallah lider ülke olacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik. Bu, her şehrin kendi bulunduğu coğrafi şartlar içerisinde yapılmaya devam edilecek." dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret eden Turhan, burada yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinin insanların hayatında önemli yeri bulunan şehircilik hizmetleri olduğunu belirterek, AK belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin kendilerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan miras kaldığını ifade etti.

Turhan, "Aktif olarak bir siyasi hareketi başlattıktan sonra da diğer devlet ve kamu hizmetlerinde de aynı aşkla, şevkle, gayretle bunları tüm toplum kesimlerine, sadece AK Parti belediyesi olan yerlerde değil, ülkemizin her köşesine vadettiği hizmeti zamanında, süresi içerisinde ulaştırdı. Yapamayacaklarını da söylemedi çünkü biz yapamayacağımız işin sözünü vermeyiz." diye konuştu.

Şehircilik anlamında Türkiye genelinde bir devrim, değişim, dönüşüm yaşandığına işaret eden Turhan, "Şehirlerimiz büyüdü, gelişti. İnsanlarımızın şehir yaşantısından beklentileri de bu manada tabii ki günün, çağın ihtiyaçlarına göre değişmiştir. Bu hizmetler insanlarımıza her alanda, her yerde ulaşmıştır. Altyapı çalışmaları, su, iletişim, enerji, haberleşme, doğalgaz tüm bu çalışmalar çok şükür ülkemizin her köşesine ulaşmıştır, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılaşacak duruma gelmiştir. Bunlarla kalmayacağız, tabii ki ihtiyaçlar değişiyor, artıyor, gelişiyor, yaşam kalitesi, yaşam standardı devamlı yükseliyor. İnsanlarımızın ekonomik gelir seviyesi yükseldikçe tabi ki bunu hayatlarına yansıtıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Sadece teknik altyapı anlamında değil, eğitim, kültür, sağlık alanlarında da birçok hizmetlerin yapıldığını anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizi düzenledik, geliştirdik, güzelleştirdik. Bu, her şehrin kendi bulunduğu coğrafi şartlar içerisinde yapılmaya devam edilecek. Merkezi hükümet olarak büyük projeleri, büyük altyapı, ulaştırma projelerini, eğitim, sağlık, kültür, turizm yatırımlarını, sanayiye teşvik amacıyla yapılan destekleri ha keza tarıma yapılan destekleri vatandaşımıza sunuyoruz. Bundan sonra da bu hizmetler artarak devam edecek."

- "Bölgedeki turizmin gelişmesinde ulaşım altyapısı çok önemli"

Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bayburt'ta önemli projeleri bulunduğunu, Bayburt'un transit yollarının, tarihi İpek yollarının geçtiği güzergahta yer aldığını anlattı.

Bayburt'u Gümüşhane'ye, Erzurum'a ve Erzincan'a bağlayan yollarda çalışmaların sürdüğünü belirten Turhan, "Ayrıca sahile, Karadeniz'in limanlarına bağlayan çalışmalarımız da var. Yeni projelerimiz de var. Bunlar önümüzdeki dönemde birer birer yapılıp hizmete alınacak inşallah." dedi.

Turhan, Salmankaş Tüneli ile Bayburt'tan sahile günübirlik gidip gelmenin çok kolay olduğunu, aynı şekilde sahildeki insanların da Bayburt'a gelmesinin çok kolaylaştığını ifade etti.

Bölgedeki turizmin gelişmesinde ulaşım altyapısının çok önemli görev üstlendiğini aktaran Turhan, Bayburt-Trabzon arasındaki yolun tünel sayesinde 1,5 saate indiğini anımsattı.

Turhan, Bayburt'un içinden geçen yolların, Karadeniz limanlarını Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu sınırlarındaki ülkelere ulaşım noktasında önemli hizmet verdiğini belirterek, bu yolları iyileştirmek, geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Standartları daha da yükseltmek için eğimli, dar geçitleri olan yerlerde de daha konforlu, daha kısa süreli, daha ekonomik seyahatler yapmak için tünel projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Turhan, "Vauk Dağı Tüneli'nde ve Kop Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Bunlar tamamlandığında Erzurum, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt'a daha yakın olacak. Salmankaş Tüneli açıldı fakat onun yaklaşım yollarıyla ilgili çalışmalarımız var, onlar da tamamlandığında buradan sahile inmek 1 saat 15 dakika olacak." diye konuştu.

Bakan Turhan, Karaçam projesine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Belki de Zigana'dan sonra Bayburt için en uzun tünel… Artık bu tür projeleri yapmak ülkemiz için zor değil. Teknik ve ekonomik manada bu projeleri yapıp hizmete açabiliyoruz, yeter ki insanımızın ayağı taşa değmesin, birlik ve beraberlik, huzur içerisinde bu ülkede yaşayalım. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin oyunlarına gelmeyelim. Bizim hep birlikte, hep beraber sağlamak istediğimiz sosyal ortam bunu gerektiriyor. Birbirimize karşı saygı, sevgi, sadakat, samimiyet biraz da sebat ve sabırla davrandığımız zaman aşamayacağımız hiçbir sorun, sıkıntı yok evelallah. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu ülke, bu coğrafyada evelallah lider ülke olacaktır."

Turhan konuşmasını tamamlamasının ardından Vali Ali Haza Pehlivan'ı da makamında ziyaret etti.

Pehlivan da valilik şeref defterini imzalayan Turhan'a çeşitli hediyeler sundu.

Vauk Dağı Tüneli şantiyesinin bulunduğu bölgede işçilerle bir süre sohbet eden Turhan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Turhan, programı kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafa gül dağıttı.

PARTNERSıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?Sıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?
Erdoğan: “Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti”Erdoğan: “Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti”
Bakan Yardımcısı Ersoy: Kaybettiler, cezalarını çekiyorlarBakan Yardımcısı Ersoy: Kaybettiler, cezalarını çekiyorlar
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Bayburt Belediyesi ziyaret Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Yatırımlar

En Çok Okunan Haberler

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.