"Şehirlerin geleceği çocuklarla kurulacak"

KOCAELİ (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, "Şehirlerin geleceği aslında çocuklarla kurulacak. Çocuklara ne kadar iyi eğitim verirsek, ne kadar hizmet sağlarsak, ne kadar iyi onları geliştirirsek şehirlerin geleceği de bunlardan bağımsız olmayacak." dedi.

Kartepe'de bir otelde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin "BM ve Şehirlerin Geleceği" oturumunda konuşan Üçkardeşler, şehirlerde yaşam ve yaşam kalitesinin önemli konular olduğunu söyledi.

Şehirlerin daha yaşanabilir yerler olması gerektiğini ifade eden Üçkardeşler, çocukların çocuk olmaktan kaynaklı hakları bulunduğunu dile getirdi.

Üçkardeşler, amaçlarının çocukların bu hakları iyi şekilde şehirlerde yaşamaları olduğunu ifade ederek, "Şehirler ve çocukları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya daha karışık desenden oluşan resim çıkıyor. Dünya olarak başarılar ve başarısızlıklar, alınması gereken yollar var. Şehirler çocukların kendisini geliştirmesine, eğitim haklarına, sosyal ve kültürel konulara erişimini kolaylaştırıyor. Şehirler iç içe ve böylece eğitim hayatı uzun sürüyor. Eğitim seviyesi daha yüksek. Tarıma göre yaşam bazen daha kolay bazen daha zor." diye konuştu.