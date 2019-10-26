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"Şehirlerin geleceği çocuklarla kurulacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

UNICEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler: - "Şehirlerin geleceği aslında çocuklarla kurulacak. Çocuklara ne kadar iyi eğitim verirsek, ne kadar hizmet sağlarsak, ne kadar iyi onları geliştirirsek şehirlerin geleceği de bunlardan bağımsız olmayacak"

KOCAELİ (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, "Şehirlerin geleceği aslında çocuklarla kurulacak. Çocuklara ne kadar iyi eğitim verirsek, ne kadar hizmet sağlarsak, ne kadar iyi onları geliştirirsek şehirlerin geleceği de bunlardan bağımsız olmayacak." dedi.

Kartepe'de bir otelde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin "BM ve Şehirlerin Geleceği" oturumunda konuşan Üçkardeşler, şehirlerde yaşam ve yaşam kalitesinin önemli konular olduğunu söyledi.

Şehirlerin daha yaşanabilir yerler olması gerektiğini ifade eden Üçkardeşler, çocukların çocuk olmaktan kaynaklı hakları bulunduğunu dile getirdi.

Üçkardeşler, amaçlarının çocukların bu hakları iyi şekilde şehirlerde yaşamaları olduğunu ifade ederek, "Şehirler ve çocukları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya daha karışık desenden oluşan resim çıkıyor. Dünya olarak başarılar ve başarısızlıklar, alınması gereken yollar var. Şehirler çocukların kendisini geliştirmesine, eğitim haklarına, sosyal ve kültürel konulara erişimini kolaylaştırıyor. Şehirler iç içe ve böylece eğitim hayatı uzun sürüyor. Eğitim seviyesi daha yüksek. Tarıma göre yaşam bazen daha kolay bazen daha zor." diye konuştu.

- "Şehirde yaşam daha zor"

Şehirde yaşamın daha zor olduğunu dile getiren Üçkardeşler, madden dezavantajlı durumda olanlar için eğitim ve sağlık gibi hizmetlere erişimin daha zorluk teşkil ettiğini bildirdi.

Üçkardeşler, şehirde yaşadığınız yerle bağlantılı olarak okula ve diğer konulara erişimin kolaylaştığını veya zorlaştığını aktararak, "Şehirlerin geleceği aslında çocuklarla kurulacak. Çocuklara ne kadar iyi eğitim verirsek, ne kadar hizmet sağlarsak, ne kadar iyi onları geliştirirsek şehirlerin geleceği de bunlardan bağımsız olmayacak." ifadesini kullandı.

Çocuk Dostu Şehirler projesinden bahseden Üçkardeşler, sürekli olarak çocukların şehirdeki durumunu takip ettiklerini söyledi.

Üçkardeşler, UNICEF olarak çocuklara ilişkin yaptıkları çalışmaları katılımcılara anlatarak, "Valilik ve belediyelerle yakın çalışıyoruz. Şehirlerde çocuk işçiliği ele aldığımız konulardan biriydi. Tarımda çocuk işçiliği vardır ama şehirlerde çocuk işçiliğinin farklı bir boyutu var. Şehir çevresindeki sanayi bölgelerinde, işletmelerde çocuk işçiliğini görebilirsiniz. Hizmet sektörü, sokakta çalışma ve dilenme gibi alanlarda çocuk işçiliğini görebilirsiniz. Bu alanda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Demirbaş da insanların neden şehirlere göç ettiğinin araştırılmasına devam edildiğini belirtti.

İnsanların mutluluğu şehirlerde aradığını anlatan Demirbaş, şehirlere göç edince insanların değil, yanında sevdikleri olan insanların mutlu olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Üçkardeşler kartepe zirvesi UNICEF

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