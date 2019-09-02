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"Şehirlerin tarihini yöneticiler yapar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe: - "İyi yönetici zor zamanlarda yönetebilendir. Şehirlerin tarihini yöneticiler yapar, tarihçiler yazar" - TBB Genel Sekreteri Birol Ekici: - "Genel sekreterler belediyelerde hukuku ve adalete bağlılığı savunan, takip eden ve uygulayan kişilerdir"

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, "İyi yönetici zor zamanlarda yönetebilendir. Şehirlerin tarihini yöneticiler yapar, tarihçiler yazar." ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, "Büyükşehir Belediyeleri Genel Sekreterler 3. Toplantısı"nın açılışında konuşan Karatepe, genel sekreterlerin belediyelerde hukuku ve adalete bağlılığı savunan, takip eden ve uygulayan kişiler olduğunu belirtti.

Karatepe, belediyelerin kaynak önceliğini sağlama, hangi yatırımların yapılacağına karar verme ve kaynak israfını önlemenin genel sekreterin en önemli görevleri arasında yer aldığını anlattı.

Etkinliğe katılan belediye başkanlarına ve genel sekreterlere tavsiyelerde bulunan Karatepe, "Para sıkıntısı dünyadaki tüm belediyelerin ortak sıkıntısı. Bu sorun üzerine yoğunlaşarak vatandaşa iyi bir hizmet verilemez, güzel bir şehir kurulamaz. İyi yönetici zor zamanlarda yönetebilendir. Şehirlerin tarihini yöneticiler yapar, tarihçiler yazar. Büyük adamlar zor dönemlerde yetişmiştir." diye konuştu.

TBB Genel Sekreteri Birol Ekici de "Genel sekreterler belediyelerde hukuku ve adalete bağlılığı savunan, takip eden ve uygulayan kişilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, bazı belediye başkanları, çeşitli illerin büyükşehir belediyelerinde görev yapan genel sekreterler katıldı.

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