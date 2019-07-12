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Şehirli gençlerin kalpleri hava kirliliğinin izlerini taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 22:02 | Son Güncelleme

Şehirli gençlerin kalpleri hava kirliliğinin izlerini taşıyor

Şehirlerde yaşayan gençlerin kalplerinde, sanayi ve trafiğe bağlı hava kirliliğine işaret eden milyarlarca parçacık bulunduğu tespit edildi.

The Guardian'ın haberine göre, Lancaster Üniversitesinden Profesör Barbara Maher liderliğinde yapılan araştırma, şehirde yaşayan gençlerin kalplerinin, hava kirliliğinin göstergesi olan milyarlarca zehirli parçacık içerdiğini gösterdi.

Araştırma çerçevesinde hava kirliliğinin yüksek olduğu Meksiko'da trafik kazalarında ölen ve geçmişte göğüs travması geçirmemiş 63 gencin kalp dokuları incelendi.

Yaş ortalaması 25 olan gençlerin kalplerinde, pompalama kaslarındaki hücrelerde, kontrol grubundaki 9 kişininki ile karşılaştırıldığında demir zengini nano parçacıkların 2 ila 10 kat fazla olduğu görüldü.

Hava kirliliğine işaret eden parçacıklara 3 yaşındaki en küçük deneğin kalp dokusunda bile rastlandı.

Uzmanlar, "nano parçacıklara maruz kalmanın, erken kardiyak hasarla doğrudan ilişkili göründüğünü" belirtirken, Profesör Maher, "Bunun başka bir kentte farklı olacağını ummak için kesinlikle hiçbir neden yok." ifadesini kullandı.

Maher ve ekibi, 2016 yılında da aynı parçacıklara insan beyninde rastlandığını ortaya koyan bir araştırma yürütmüştü.

Araştırmanın sonuçları, "Environmental Research" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği Kalp parçacık

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