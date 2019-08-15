Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle dijital platformda

Gökhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan beri hayalinin film çekmek olduğunu, bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesi Film Yönetmenliği Bölümünü tamamlayıp aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başladığını belirtti.

İnternet prömiyeri 27 Temmuz'da yapılan kısa filme, dijital platformlardan erişim sağlandı ve "Ah Bir Ataş Ver" dünya seyircisiyle buluştu.

Portekiz, İngiltere, Ermenistan, Nepal, Kıbrıs ve Rusya'daki festivallerde finalist olan film, ABD, Fransa ve Almanya'da da temsil hakkı kazandı.

İzmirli 23 yaşındaki yönetmen Gökhan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle 1953 yılında yaşanan ve "Ah Bir Ataş Ver" türküsüyle yürekleri sızlatan Dumlupınar faciasını kısa film haline getirdi.

Kısa film macerasına 19 yaşında "Aşağı Tırmanmak" adlı eseriyle başladığını dile getiren Kaya, Dumlupınar denizaltı faciasını anlatan filmin de beşinci çalışması olduğunu ifade etti.

Kaya, uluslararası festivallerde gösterilen filmin öyküsünü şöyle anlattı:

"Dumlupınar denizaltısının batması, Türk denizcilik tarihinin en korkunç olaylarından biri. 81 denizcinin hayatını kaybettiği bir olay. 22 denizci asker denizaltında kurtarılmayı bekliyor. Biz o askerlerin ne yaşamış, ne düşünmüş olabileceğine ilişkin bir film yapmaya karar verdik. Temel soru şuydu, öleceğini bilen bir insan ne düşünür?"

Facianın dünya kamuoyu tarafından da çok bilinmediğini vurgulayan Kaya, "İnsanların beklemediği, bilmediği bir konu. Keşke o olay hiç yaşanmamış olsaydı. Biz sinemacılar olarak denizin altında ölümü bekleyen insanların durumunu paylaşma ihtiyacı duyduk." dedi.

- Yurt dışından gelen teklif

Kısa filmlerin dijital platformda pek yer almadığını, ticarileşen büyük dağıtım ağına erişemediğini vurgulayan Gökhan Kaya, "Kısa film açısından önemli bir gelişme, kısa bir film dünyada ilk kez bu platformlarda yer aldı. Sinemaya gerek kalmadan insanlar filmimizi cep telefonlarından, tabletlerinden de izleyebilecek." diye konuştu.