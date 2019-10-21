HABER

Şehit ağabeyi: Kardeşimin intikamı alındı, içimiz rahatladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, geçen 26 Temmuz'da polis memuru Taha Uluçay'ı şehit edilen teröristler olduğu ortaya çıktı.

Şehit ağabeyi: Kardeşimin intikamı alındı, içimiz rahatladı

KAYSERİ, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, geçen 26 Temmuz'da polis memuru Taha Uluçay'ı şehit edilen teröristler olduğu ortaya çıktı. Şehidin ağabeyi Osman Uluçay, "Uzun zamandır rüyamda teröristleri öldürüp, kardeşimin intikamını alıyordum. Güvenlik güçlerimiz beni arayarak, 'Taha kardeşinizin intikamını aldık. Kanını yerde koymadık' dediler. Bir nebze olsun içimiz rahatladı" dedi.
Adıyaman'a bağlı Akçalı köyü kırsalında, geçen cumartesi gecesi İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekât ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lının, geçen 26 Temmuz'da, polis memuru Taha Uluçay'ı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şehit eden teröristler olduğu belirlendi.
Evli ve 1 çocuk babası şehit polisin Hatay'da yaşayan ağabeyi Osman Uluçay, "Uzun zamandır rüyamda teröristleri öldürüp, kardeşimin intikamını alıyordum. Cuma gecesi yine rüyamda teröristleri öldürdüm. Sabah kalktığımda da güvenlik güçlerimiz beni arayarak, 'Taha kardeşinizin intikamını aldık. Kanını yerde koymadık' dediler. Bir nebze olsun içimiz rahatladı. Mutlu olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şehit ağabeyi: Kardeşimin intikamı alındı, içimiz rahatladı

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Bakan Akar 120 saat biterken uyardı!Bakan Akar 120 saat biterken uyardı!
Teröristlerin tünel sistemi ortaya çıkarıldıTeröristlerin tünel sistemi ortaya çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu bir ateşkes değildir

Bakan Akar 120 saat biterken uyardı!

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Teröristlerin tünel sistemi ortaya çıkarıldı

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

Dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi olacak

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.