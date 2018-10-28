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Şehit Ahmet Budak'ın adı konferans salonunda yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında yaşamını yitiren, 26.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında yaşamını yitiren, 26. dönem Hakkari'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak'ın adı, Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan konferans salonuna verildi. Açılışa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı,Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay, AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Dr.Selim Temurcu, AK Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Muharrem Ödemiş, Büyükçiftlik beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, İstanbul Hakkarililer Derneği Başkanı Şemsettin Demir, iş insanları Ramazan Kumek, Teoman Zeydan, Şevket İçem, Celal Kara, şehit Ahmet Budak'ın eşi Münire Budak ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Hakkarililer Derneğinin geliştirdiği proje kapsamında, hizmete açılan konferans salonunun açılışında konuşan Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, şehit Ahmet Budak adına açılan konferans salonunu yapan İstanbul Hakkarililer Derneği ve katkı sunanlara teşekkür etti. CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Tunay ise siyasi parti temsilcileri ve iş insanlarının bir araya geldiği açılışın tüm siyasetçilere örnek olması gerektiğini belirterek, "Kamplaşma, kutuplaşma ve tartışma taban yapmış durumda. Eskiden siyasi parti liderleri çıkıp televizyon kanallarında medeni bir şekilde tartışırlarmış. Millet de kararını verirmiş. Ama, bugün en ağır hakaretler, meclisteki kavgalara oluyor. Ben de bir dönem meclisteydim. Siyasi parti milletvekillerinin hakarete kadar varan tartışmaları izleyince utanıyorum. Yapmamız gereken tek şey okumak. Kendimizi geliştireceğiz ve ayrımı ortadan kaldıracağız. Bugün Ak Parti iktidar, yarın başka bir parti olur. Bu birlik ve beraberlik herkese örnek olur. Bu salonunda emeği geçen başta sayın kaymakamımız olmak üzere İstanbul Hakkarililer Derneği ve işadamlarımıza Allah razı olsun" dedi. Ak Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Ödemiş de, bölgede bir takım eğitim sorunlarının olduğunu hissettiklerini ifade ederek, "Buradaki bir İmam Hatip Ortaokulu'nun mescidi veya konferans salonunun olmayışı gerçekten beni üzdü. Yüksekova, Hakkari, Mardin ve Şırnak hepsi bizim memleketin birer parçası. Buralara daha çok hizmet götürülmeli" diye konuştu. Bu arada Yüksekova İmam Hatip Ortaokuluna açılan mescide de katkılarından dolayı iş adamı Teoman Zeydan ismi verildi.

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