Şehit Ahmet Topçu'nun ismi hatıra ormanında yaşatılacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ne ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra yeni projeler ile katkıda bulunacaklarını söyledi. Çambaşı Yaylası'nda bugün 800 ladinin toprakla buluşturulduğunu ifade eden Güler, ağaç sayısını gelecek yıl 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Ordu'nun gelişim potansiyeli en yüksek şehirlerden olduğunu belirten Yavuz, "Ordu, gelişme açısından şanslı illerden birisi. Ordu, bakir yapısı ve kayak merkezi başta olmak üzere birçok doğal güzelliği olan ilimiz. Ordu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Karadeniz’de en fazla büyüyecek ve en fazla parlayacak şehirlerden birisi." dedi.

Güler, oluşturdukları hatıra ormanına Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun isminin verildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bizim bölgemiz yeşil bir bölge ama şehrimizde ağaç eksikliği var. Bu vesileyle Çambaşı Yaylası'na ağaçlandırma projeleriyle katkıda bulunduk. Bu çalışma turizm açısından da son derece önemli bir adım oldu. Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu kardeşimizin adını da oluşturduğumuz hatıra ormanımıza veriyoruz. Bu vesileyle hatıra ormanımızın adını 'Barış Pınarı Harekatı Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu Hatıra Ormanı' olarak belirledik. Böylece Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan kardeşimizin ismi hatıra ormanımızda yaşatılacak."

Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi ile ilgili de konuşan Güler, "Merkezin kar kalitesi diğer bildiğimiz pistlerden daha iyi bir durumda. Türkiye Kayak Federasyonu ile görüşmeler yaptık. Burada ulusal bir kayak yarışması düzenlemeyi düşünüyoruz. İnşallah burası dünya çapında bir merkez olacak." dedi.

Konuşmaların ardından tören protokol üyelerinin fidan dikimi ile devam etti.

Protokol üyeleri daha sonra Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) tarafından Çambaşı Yaylası'nda yapımına başlanan 80 oda ve 110 yatak kapasiteli otel inşaatında incelemede bulundu.

