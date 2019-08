Şehit Aileleri Derneği'nden 'kayyum' kararına destek

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili olarak, "Devletimizin terörle mücadelede iç ve dış güçlere karşı dik duruşunda her zaman yanlarındayız" dedi.

Dernek binasında açıklama yapan Mustafa Hızal, İçişleri Bakanlığı'nca Mardin, Van ve Diyarbakır belediyelerine 'kayyum' atanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Hızal, "31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikleri günde, terör örgütü ile aralarına mesafe koymayarak maşalığını yapanların görevlerinden alınmasını canı yürekten kutluyoruz. Devletimizin terörle mücadelede iç ve dış güçlere karşı dik duruşunda her zaman yanlarındayız. Bizler aziz vatanımız için canımızın son damlasına kadar karada, denizde ve havada her alanda mücadele eden necip bir milletiz. Bizlerin içimize nifak tohumları ekmek isteyen iç ve dış mihraklar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyüklüğünü, gücünü, siyasi ve devlet anlayışını, milli ruhumuzu anlamakta da zorluk çekmektedirler" dedi.

'HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ'

Geçmiş dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten, devletin her kademesinde yer alan siyasilerin demokrasi adı altında açıklamalarda bulunmalarının şehitlerin kemiklerini sızlattığını ifade eden Hızal, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı Sivas'tan sesleniyorum. Devletimizin hangi kademesi ve mevkisinde olursa olsun, bu aziz vatanımız için şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları ile alınan bu topraklara, ihanet içerisinde olanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bu yapılan kayyumların belediyelerle kalmayıp, il genel meclis üyeleri, belediye encümen üyeleri, muhtarlara da uzamasını, ayrıca terörün taşeronluğunu yapan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gazi sıralarında oturan, okumuş oldukları yemine uymayanları da dokunulmazlıklarının kaldırılması suretiyle kapsaması milletin vicdanını rahatlatacaktır. Demokrasi adı altında teröre tam destek veren, siyasi açıklama yapanları da kınıyoruz" diye konuştu.

