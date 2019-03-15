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Şehit aileleri müjdeli haberler bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, "Şehit ailelerimizin anne ve babalarına faizsiz konut kredisi verilmesini ve binek araçlardan alınan ÖTV’den muaf tutulmasını istiyoruz.

Şehit aileleri müjdeli haberler bekliyor

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, "Şehit ailelerimizin anne ve babalarına faizsiz konut kredisi verilmesini ve binek araçlardan alınan ÖTV’den muaf tutulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli haberler bekliyoruz" dedi.
Hızal, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla şehit aileleriyle birlikte dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Hızal, şehit ailelerinin bazı sorunlarının devam ettiğini belirterek, "Ailelerimizden gelen yoğun talepler üzerine bu önemli günlerde onların sorunlarından olan, evli şehit ailelerimizin anne ve babalarına faizsiz konut kredisi ve binek araçlardan alınan ÖTV’den muaf tutulması, 2’nci iş hakkından yararlanması, ÖTV’den gazilerimizin de muaf tutulması, ayrıca muhtarlarımıza yapılan silah ruhsatlarında ömür boyu taşıma verildiği gibi şehit ailelerimize ve gazilerimize de bu imkanlardan faydalanması hususunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan önümüzdeki günlerde müjdeli haberler bekliyoruz" dedi.

"Dış güçlerin alacakları büyük dersler var"
Yüz binlerce şehidin toprağa düşmesiyle Çanakkale’de kazanılan muhteşem başarının millet olma şuurunun kuvvetlenmesinde en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunun altını çizen Hızal, "Vatanın değişik yörelerinden gelen isimsiz kahramanlar, Çanakkale’de ortak bir ülküyle hareket etmişler, kutlu ceddimizin emaneti olan mana yüklü topraklarımızın savunulması için uğruna canlarından seve seve vazgeçmişlerdir. Biz şehit anaları, babaları, eşleri ve çocukları olarak evlatlarımız bu vatana nasıl kurban oldularsa bizler de bu aziz kanla aldığımız bu toprakları kanımıza canımızla ödemesini biliriz. Kahraman gazilerimiz nasıl ki vücutlarının bir parçasını verdilerse bu günde canlarını vermek için hazır olduklarını unutmasınlar. Bizi bölmek ve parçalamak isteyen sadece tarihlerine baktıkları zaman Türk milletinin kim olduğunu anlayacaklar" diye konuştu.

Şehit aileleri müjdeli haberler bekliyor

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