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Şehit aileleri ve gaziler "beyaz cennet" üzerinde uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:22 | Son Güncelleme

Gaziler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği ile Pamukkale üzerinde uçuş yaptılar - Etkinlikte, 70 yaşındaki şehit babası da yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen etkinlik çerçevesinde "beyaz cennet" olarak adlandırılan Pamukkale üzerinde yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi.

Denizli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu (THK) Temsilciliği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi ve Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği ile Pamukkale'deki özel paraşüt şirketlerinin organizasyonunda, şehit aileleri ve gaziler için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi.

Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'ndeki etkinlikte uçuşlar öncesi pilotlardan bilgi alan şehit ve gazi aileleri, pilotlarla atlayarak "beyaz cennet" Pamukkale'nin eşsiz manzarası üzerinde bol bol fotoğraf ve video çekti.

Yaklaşık 20 dakika havada kalan aileler, beyaz travertenler üzerinde eşsiz manzarayı seyredip Kocaçukur önündeki düzlüğe iniş yaptılar.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sefa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla THK temsilcisi Mevlüt Hoyraz'ın teklifi üzerine böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Hoyraz'ın paraşüt eğitmeni arkadaşlarla şehit ve gazi yakınları için bir etkinlik yapmak istediklerini belirttiğini anlatan Altıntaş, "(Biz, paraşüt eğitmeni arkadaşlarımızla şehit ve gazi yakınlarımız için gazilerimiz için bir etkinlik yapmak istiyoruz, onları Pamukkale üzerinden ücretsiz olarak uçurmak istiyoruz) diye bir teklifle geldiler biz de olumlu karşıladık." şeklinde konuştu.

- "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar da gaziler olarak yıllar sonra spor dalında değişik bir ortamla karşı karşıya olduklarını ve çok heyecanlı olduklarını aktardı.

Haftanın önemi nedeniyle kendileri için böyle bir etkinlik düzenlendiğini vurgulayan Helvacılar, "Şehitlik gazilik kavramının önemi nedeniyle böyle bir etkinliğe imza koydukları için özellikle Denizli Valiliğimize İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. TBMM'de alınan karar gereği şu anda Türkiye genelinde dış temsilciliklerimizde devlet töreni ile kutlanıyor Gaziler Günü. Bu da çok güzel bir duygu." dedi.

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin de "Bu güzel etkinlikte bizleri de misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Türk Hava Kurumuna, buradaki pilotlara bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizim de ilk denememiz olacak." ifadesini kullandı.

THK Temsilcisi Mevlüt Hoyraz ise Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'nde son bir ayda bin 500 uçuş gerçekleştirildiğini ve şu ana kadar kimsenin burnunun kanamadığını, burada uçuşların son derece güvenli bir şekilde yapıldığını kaydetti.

- "Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyoruz"

Paraşütle atlayış gerçekleştiren 70 yaşındaki şehit babası Bekir Öz, oğlunun 2005'te şehit olduğunu söyledi.

Kıbrıs gazisi Osman Bozkurt ise "Mutluyuz. Böyle bir etkinlik düzenlenmesi bizim için önem arz ediyor, çok memnun ediyor. Yamaç paraşütü ile uçacak olmaktan dolayı heyecanlıyım." diye konuştu.

Dedesi şehit olan Hatice Zeybek (15) de şehit ve gazi aileleri için böyle bir etkinlik düzenlendiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlı idim, yamaç paraşütü ile uçuşum çok güzel geçti. Güzel bir duygu. Hiç de korkulacak bir şey yokmuş bence." dedi.

Muhammet Zeybek (23) de organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Yamaç paraşütü yapamayacak iki gazi, cayrokopterle Pamukkale üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

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