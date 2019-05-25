HABER

Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 00:26 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, şehit aileleri ve yakınları ile gazileri iftarda ağırladı.

Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu

Nilüfer Belediyesi, şehit aileleri ve yakınları ile gazileri iftarda ağırladı. Şehit ve gazilerin hakkının ödenmeyeceğini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu vatanda barış içinde, özgürce yaşamamız için, gözlerini kırpmadan göğsünü siper eden şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz sonsuz” dedi.

Bursa’daki şehit aileleri ve yakınları ile gaziler, Nilüfer Belediyesinin düzenlediği iftarda bir araya geldi. Ramada Otel’de düzenlenen iftara, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, CHP geçmiş dönem Bursa Milletvekilleri Turhan Tayan, İlhan Demiröz, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Gürkan Çankaya, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda şehit ve gazi aileleri ile gaziler katıldı. Başkan Turgay Erdem, iftar öncesinde masaları gezerek şehit yakınları ile sohbet etti. Geniş katılımın olduğu iftarda ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve oruçlar hep birlikte açıldı.

”Hepiniz hakkınızı helal edin”
İftarın ardından konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geceye katılanlara teşekkür etti. Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşları ve bütün şehitleri rahmetle anarak sözlerine başlayan Başkan Erdem, “Bu vatanda barış içinde, özgürce yaşamamız için, gözlerini kırpmadan göğsünü siper eden şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti bugün hürse ve bayrağımız dalgalanmaya devam ediyorsa, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Biliyoruz ki şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve gazi yakınları olarak yüreğiniz hep yansa da, acınızı gururla yaşıyorsunuz. Yaşadığınız acıyı dindiremeyiz belki ama, her zaman yanınızda olduğumuzu, acınızı her zaman paylaştığımızı bilmenizi isterim. Hepimizin üzerinde hakkınız var. O nedenle hakkınızı helâl edin” dedi.

Turgay Erdem, “Çocuklarımızı vatan sevgisiyle, Mustafa Kemal’in izinde, şehit ve gazilerimizin anısıyla yetiştiriyoruz, yetiştirmeye devam edeceğiz. Bugün, bu iftar sofrasında, bir kez daha dileğimiz, ülkemize yönelik tüm tehditlerin, bizi ayrıştırmaya, ötekileştirmeye iten tüm çabaların artık sona ermesidir. Bu güzel topraklarda herkesin kardeşlik ve barış içinde huzurla yaşaması en büyük dileğimiz. Tüm şehitlerimize ve vefat eden tüm gazilerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ve tüm şehit ve gazi yakınlarına da uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Gecede söz alan Nilüfer Kaymakamı Avni Oral da şehit ve gazilerin vatan için yaptıklarının hakkı ödenmeyeceğini ifade ederek, “Benim açımdan en değerli iftarlardan biridir. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz bugünlerde sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bizler bu sofrada hür ve huzur içinde toplanabiliyorsak bunda en büyük katkı şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Hepsine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gecede, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol ile gaziler adına söz alan Süleyman Korkmaz da Başkan Turgay Erdem’e düzenledikleri iftar için teşekkür etti.

Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu

Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu

Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu

Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
"Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi""Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi"
Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (3)Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

İnternetten öğrendiği Tayland usulü dondurma, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendiği Tayland usulü dondurma, geçim kaynağı oldu

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de yola gübre döküldü, 6 araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yola dökülen gübre faciaya neden oldu!

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.