Şehit aileleri ve gazilerden Diyarbakır annelerine oturma eyleminde destek

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları ve gaziler destek verdi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin 8. gününde destek ziyaretleri artarak sürüyor.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları ve gaziler, 3 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret ederek onlarla kucaklaştı ve sohbet etti. Aylar, burada yaptığı konuşmada Türk'ün ve Kürt'ün komşu değil kardeş ve etle tırnak gibi olduğunu belirterek ayrılamayacaklarını söyledi.

"Sizler bizim canımızsınız. İnşallah bu vatanı PKK'dan temizleyeceğiz. Bunlara destek verenleri hep beraber lanetleyeceğiz. Evlatlarınızı zorla dağa götürdüler." diyen Aylar, annelerin evlatlarını yıllardır göremediğini belirtti. Bunun büyük bir acı olduğunu anlatan Aylar, şöyle konuştu:

"Mezarı olsa gider dua edersiniz, teselli olursunuz ama göremeyince, olmayınca, dağa çıkarılınca tabii ki göremiyorsunuz. Zenginlerin evlatları lüks otellerde, okullarda kolejlerde okuyor. Fakirin fukaranın, yani sizlerin çocuklarını dağlara kaçırıyorlar, dağlarda yaşamaya mahkum ediyorlar, bu adalet değil. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Biz doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hep beraber kardeşiz. Aynı haklara sahibiz, biz yıllarca beraber yaşadık."