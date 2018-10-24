Şehit aileleri ve gazilerden, unvanlarını kullanarak bağış toplayanlara tepki

AYKUT KARADAĞ - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Abdurrahman Yılmaz, şehit yakınlarının ve gazilerin, bazı dernek ve vakıfların şehitlik ve gazilik unvanlarını kullanarak, bağış toplamasından rahatsız olduklarını belirtti. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde vakıflarını arayan şehit yakınlarının ve gazilerin, özelikle sokaklarda unvanları kullanılarak, ikinci el giysi toplama kutuları konulduğunu ve bu durumdan rencide olduklarını dile getirdiklerini söyledi. Tepkiler sonrasında sokaklara üzerinde "Onlar görevini yaptı, sıra sizde" yazılı ikinci el giysi kutuları koyan dernek yetkilileriyle görüştüklerini ifade eden Yılmaz, "Bu durum, şehit ailelerinden ve gazilerden tepki gören bir şey. Çünkü bizim şehit ve gazi ailelerimizin Allah'a şükür böyle bir yardıma ihtiyaçları yok. Devlet üzerine düşeni sonuna kadar fazlasıyla yapıyor. İlgi, alaka onurlandırma dışında böyle şeylere ihtiyaçları yok ve hiçbir ailemizin de gazimizin de hedefi para, pul değildir. Onlar sadece onurlanmak istiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim" sözünü hatırlatan Yılmaz, devletin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini, şehit ailelerinin ve gazilerin paraya veya yardıma ihtiyacı olmadığını vurguladı. Yılmaz, şöyle konuştu: "Onlar onurlanmak istiyor. Toplumda şöyle bir imaj oluşmuş; 'Şehit ailelerine kimse bakmıyor. Biz ikinci el giysilerimizi, ikinci el ayakkabılarımızı ailelerimize verelim, bağışlayalım işte çocukları bunları giysin filan.' Böyle bir durum hakikaten rencide edici bir durum. Biz, buna ciddi derecede tepkiliyiz. Evet vakıflar, dernekler faaliyetleri çerçevesinde bağış, yardım toplayabilir fakat bunun bir üslubu var. 'İnsanlarımız alışverişten sonra ya da yaptığı işlemden sonra yirmi beş kuruşunu ya da bir lirasını, bozuk parasını oraya koysun. Biz de bunu alıp şehit ailelerimize dağıtıyoruz' imajı vermek çok sıkıntılı bir durum. Ailelerimiz ve gazilerimiz bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyor." Bu tür bağış kampanyalarının sadece şehit ailelerine ve gazilere yapılan bir terbiyesizlik olmadığını, devletin prestijini de zedelediğini vurgulayan Yılmaz, şehit ailelerine ve gazilere devlet tarafından birçok hak tanındığının, özelikle ücret konusunda ciddi bir sıkıntılarının olmadığının altını çizdi.