Şehit aileleri ve gazilere boğazda moral turu

Kendilerine yakın ilgi gösteren askerlerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren konuklara gezinti sırasında yemek, tatlı ve içecek ikramında bulunuldu.

Gemi Komutanı Yarbay Ertuğrul İsmet Bayır da kürsüden Akcan'ın yeni yaşını kutladı.

Yarbay Bayır, şehit aileleri ve gazilere şu sözlerle hitap etti:

"Aziz şehitlerimizin aileleri, kahraman gazilerimiz ve ailelerinin katılımıyla 'mavi vatan' denizlerimizin ayrılmaz bir parçası olan İstanbul Boğazı'nda böyle bir gezi faaliyeti icra ettik. Burada maksat sizlerle birlikte mutlu bir gün geçirebilmek. Mavi vatan denizlerimizin kolluk görevini icra eden Sahil Güvenlik Komutanlığının gemisinin bir komutanı olarak benim için en değerli görev budur."

- "8 bin 200 civarında şehit ve gazimiz var"

Şehit yakınları ve gazilerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Şemseddin Yalçın da etkilik talebinin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kendilerine iletildiğini söyledi.

Yalçın, 400 kişiden oluşan 120 ailenin iki gün içerisinde dört etapta boğaz turuna çıkartıldığını dile getirdi.

Kentteki tüm şehit aileleri ve gazilerle birebir temas içerisinde olduklarını anlatan Yalçın, "Devletimiz her zaman şehidinin, gazisinin yanında ve bu konuda sonsuz şekilde destek vermekte. Özellikle son 15-20 yılda da şehit ve gaziler için bakanlığımızın, bakanımızın özellikle vermiş olduğu destek gerek sosyal medya tarafından gerek halk tarafından gerekse şehit yakınları ve gazilerimiz tarafından çok net olarak bilinmektedir." dedi.