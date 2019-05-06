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Şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

MERSİN'de, şehit olan askerlerin aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı' verildi.

Şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, şehit olan askerlerin aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı' verildi.
Kent merkezindeki otelde düzenlenen törene başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Turhan, milletvekilleri ve daire müdürleri katıldı.
Yaptığı selamlama konuşmasında şehitlik ve gazilik kavramlarının önemini vurgulayan Vali Su, "Hep birlikte güven içinde yaşıyorsak, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin verdiği mücadelenin sonucundadır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz; vatanımız uğrunda, bayrağımız uğrunda, millet yolunda canını hiçe saymış, seve seve bu uğurda kanını feda etmiştir. O yüzden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet borçluyuz. Onlara ne yapsak, haklarınızı asla ödeyemeyiz" dedi.
Konuşmanın ardından şehit Polis Memuru Burak Yıldız, Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin, Yüzbaşı Halil Özdemir, Uzman Çavuş Halis Uysal, Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Sözleşmeli Piyade Er Halil İbrahim Şık, Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin, Üsteğmen Ozan Olgu Köreke, Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer ve Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın aileleri ile gaziler Bekir Ordu, Mesut Kasırga, Serhat Aytekin, Ramazan Kılıçlı ve Ergün Bal'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 'Devlet Övünç Madalyası Beratı' Vali Su tarafından teslim edildi.
Bazı şehitlerin beratları çocukları tarafından teslim alınırken, şehit anne ve eşleri duygusal anlar yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'Şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'Şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'Şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'

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