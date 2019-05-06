Şehit aileleri ve gazilere “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhurbaşkanlığı’nca 15 şehit ailesi ve 4 gaziye gönderilen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” gerçekleştirilen törenle kendilerine tevdi etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonluğunda Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Kaymak burada yaptığı konuşmada, inançları, vatanları, milletleri için mücadele ederken hayatlarını kaybedenlerin makamı şehitlik olduğunu söyledi. Büyük milletlerin, zor dönemlerde karşı karşıya kaldıkları güçlüklere karşı tutumlarıyla tarihe geçtiklerini ifade eden Vali Kaymak, “Ateş çemberinin ortasında demokrasisiyle, hukuk devleti olmasıyla, kalkınmasıyla örnek bir performans sergileyen devletimize yönelik iç ve dış mihraklar tarafından yapılan maddi ve manevi saldırılar gözle görülecek düzeye ulaşmıştır. Bu olaylara hepimiz şahit oluyoruz. Türkiye içinde bazı terör odakları, dışarıda onları kullanan bazı çevreler, ülkemizi istikrarsızlaştırmak, demokrasimize darbe vurmak, kalkınmamızı engellemek istiyor. Lakin bilmiyorlar ki biz, vatanımız için milletimiz için canımızı seve seve feda etmekten imtina etmeyiz. Biz, boyunduruğa razı gelmez, mücadeleyi asla bırakmayız. Onun içindir ki, bizim şehidimiz, gazimiz çoktur” dedi.