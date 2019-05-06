Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Valiliği tarafından verilen iftarın ardından şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi.

Ramazan ayının ilk gününde Kocaeli Valiliği tarafından otelde düzenlenen iftarda, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi. Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer adına oğlu Çağan Cemal Demirer'e, Şehit Deniz Sahil Güvenlik Sözleşmeli Motor Er Alper Al adına babası Mehmet Al'a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay adına babası Erol Ağçay'a, Gazi Topçu Er Mustafa Konuk'a ve Gazi Piyade Er Uğur Özkan'a madalyalarını verdi.

Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban yaptığı konuşmada, "Güzel bir günde, bir iftarda buluşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bir Ramazan'a dahi şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ulaştık. Onlar bu bayrağı yaşatmak, bu ezanı okutmak için şehit oldu, gazi oldular. Onlar emanetlere en güzel şekilde sahip çıktı. Ey kıymetli şehitlerimiz, değerli gazilerimiz bu millet sizlere minnettardır. Sizin sevdikleriniz bize, yüce milletimize emanettir. Bizler bu emanete sahip çıkacağız" dedi.

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