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Şehit aileleri ve gazilerin araçlarına ücretsiz yol yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

MANİSA'da oto kurtarma ve yol yardım hizmeti veren 33 yaşındaki Emrah Soyak, çekici aracı olarak hizmet verdiği kamyoneti ile şehit ve gazi yakınlarından ücret almıyor. Soyak, "Şehitlerimiz bizler için, ailelerimiz için canlarını ortaya koyuyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da oto kurtarma ve yol yardım hizmeti veren 33 yaşındaki Emrah Soyak, çekici aracı olarak hizmet verdiği kamyoneti ile şehit ve gazi yakınlarından ücret almıyor. Soyak, "Şehitlerimiz bizler için, ailelerimiz için canlarını ortaya koyuyor. Bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Çok küçük de olsa katkıda bulunmak istedim" dedi.
Şehzadeler ilçesinde kendisine ait aracıyla 8 yıldır oto kurtarma ve yol yardım işi yapan evli ve 2 çocuk babası Emrah Soyak, geçen ay şehit ve gaziler için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. Çekici aracı olarak hizmet verdiği kamyonetine 'Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet verilir', kartvizitine ise aynı yazıya ilave olarak 'Şehitlerimiz ve gazilerimiz zaten bu vatan canları pahasına hizmet ederek bedelini ödedi' yazdıran Soyak, davranışıyla esnaf ve vatandaşın takdirini topladı.
'UNUTMADIĞIMIZI GÖSTERMEK İSTİYORUM'
Konunun hassas olduğunu, bu işi reklam olarak değil, gerçek bir vatansever olarak yaptığını söyleyen Soyak, "Şehit yakınları ve gaziler erdemli, onurlu insanlar. Kendilerini açığa çıkartmak istemiyorlar. Ama biz onları tanımak, destek vermek istiyoruz. Aracıma yazı yazdırmamdaki amaç tam olarak bu. Onları unutmadığımızı, değer verdiğimizi göstermek istiyorum. Şehitlerimiz bizler için, ailelerimiz için canlarını ortaya koyuyor. Bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Çok küçük de olsa şehit yakınlarına katkıda bulunmak istiyorum. Bunu şehit yakınları için yaptım ama onlar da bana bu fırsatı tanısınlar. Gururlarına yediremiyor, üzülüyor olabilirler ama onlarla tanışmak, duygularımızı paylaşmak, onlara 7 gün 24 saat hizmet etmek isterim. Bana bu fırsatı tanırlarsa da çok sevinirim" dedi.

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