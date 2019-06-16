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Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Ankara’da şehit aileleri, Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret ederek, yakınlarının kabirleri başında dua etti.Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen şehit yakınları, şehitlerin kabirlerini temizleyip dua etti.

Ankara’da şehit aileleri, Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret ederek, yakınlarının kabirleri başında dua etti.
Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen şehit yakınları, şehitlerin kabirlerini temizleyip dua etti. 2015 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal’ın annesi Münevver Ünsal, "Anneler Günü’nde, Babalar Günü’nde sabah 06.00 demeden arıyordu oğlum. Her gün sabah daha güneş doğmadan babasını ayrı beni ayrı arardı, 4 yıldır aramıyor. 4 yıldır yok benim yavrum. Biz geliyoruz oğlumun başına, boynumuz eğik içimiz yanıyor. Hakkari Yüksekova’da Dağlıca’da şehit oldu benim oğlum, zatürreden öldü benim çocuğum. 14 gün hastanede yattı, kurtaramadık. Oğlum evliydi ama çocuğu olmamıştı daha, çok istiyordu. Çocukları çok aşırı seviyordu, ’Anne sana torun vereceğim’ diyordu. Geleceğin babasıydı benim oğlum. Bugün Babalar Günü dolayısıyla buradayım. Sabah koşarak geldim, o gelemiyor bari ben gideyim dedim. Babasının adına da buradayım. Buradaki herkesin boynu eğik, acımız da çok büyük, şerefimiz, onurumuz da çok büyük. Buraya gelirken gururum çok büyük ama içim tamamıyla yanıyor. Acımın tarifi yok, o benim yavrum, kuzum daha küçük benim gözümde. 4 yıldır sesini duymuyorum yavrumun. Akrabalarımın rüyalarına girmiş oğlum, ’Anneme söyleyin ağlamasın, ben göklerdeyim annemi görüyorum’ demiş. Korkumdan ağlayamıyorum, beni çok severdi oğlum. Ben de onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Torunum babası vurulduğunda 11 aylıktı"
Oğlunu 21 sene önce Şırnak’ta terör saldırısı sonucunda kaybeden şehit babası, "Bugün Babalar Günü’ne özel gelmiş gibi oluyor ama oğlum Şırnak’ta 1997 senesinde teröristler tarafından çatışmada vuruldu. GATA’da 5 ay yoğun bakımda yattıktan sonra şehit oldu. Aşağı yukarı 1998 yılından bu yana yani 21 senedir gelir gideriz. Acımız hiçbir zaman dinmedi, dinmeyecek. Oğlumun da çocuğu vardı. Babası vurulduğunda 11 aylıktı, şimdi üniversite son sınıf öğrencisi. Torunum Ankara dışında okuyor, 15 gün önce buradaydı, babasını ziyaret etti" şeklinde konuştu.

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret

Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyaret
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