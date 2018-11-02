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Şehit ailelerinden Cihangir İslam'ın sözlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz: - "Şehit aileleri gazilerimizi itham eden bu açıklamayı kınıyoruz"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, TBMM Genel Kurulu'nda, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gününe ilişkin sözlerine, Şanlıurfa'da şehit aileleri tepki gösterdi.
Şanılurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Mehmet Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi destan yazdığını belirterek, milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın şehit aileleri ve gazileri itham eden açıklamasını kınadıklarını söyledi. İslam'ın şehitler ve gazilere hakaret ederek skandala imza attığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:
"Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, 15 Temmuz'da yapılan mücadeleyi kastederek 'Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir. 15 Temmuz akşamı iki batılın savaşını seyrettik biz bu ülkede' demiştir. Şehit aileleri ve gazilerimizi itham eden bu açıklamayı kınıyoruz. İslam'ı, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm halkımızdan özür dilemeye ve istifaya davet ediyoruz."

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