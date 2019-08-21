Şehit ailelerinden kayyum atamalarına destek

Sivaslı şehit ailelerinden kayyum atalarına destek geldi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Sivaslı şehit aileleri ve gaziler adına yaptığı açıklamada teröre destek veren belediyelere yapılan kayyum atamalarını desteklediklerini açıklayarak, muhalefetten gelen açıklamaları ise kınadı. Hızal, kayyum atamalarını canı gönülden kutladıklarını, terör işbirlikçilerine karşı devletin dik duruşunun yanında olduklarını ifade ederek, “Geçmiş dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetiminin her kademesinde yer alan ve terörle nasıl bir mücadele içerisinde olduğumuzu gören şahısların bugün çıkıp demokrasi adı altında açıklamalarda bulunmaları şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas’tan sesleniyoruz. Devletimizin hangi kademesinde olursa olsun bu aziz vatanımız için şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları ile alınan bu topraklarda ihanet içerisinde olanlara hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.