Şehit ailelerinden terörstler ve istismarcılar için 'idam' çağrısı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, son günlerde yaşanan terör saldırılarına tepki göstererek, terör örgütü mensupları ve çocuk istismarcıları için idam cezasının getirilmesi çağrısında bulundu. Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hızal, dernek binasında basın toplantısı düzenleyerek, teröre tepki gösterdi. Son günlerde Suriye, Kuzey Irak ve güneydoğu illerinden gelen şehit haberlerinin millet olarak yürekleri dağladığını belirten Hızal, "Millet olarak her türlü hainliklere karşı bizlerin devletimize ve milletimize bağlılığımız kat kat artmaktadır. Her ne kadar Avrupa ülkeleri idama karşı olsa da kendi ülkelerinin refahı için her türlü cezalar bulunmaktadır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını bozmak isteyenler ve küçük yaştaki insanlara yapılan tecavüzlere karşı idam sehpalarında sallandırılmadığı sürece millet olarak yüreklerimizdeki yangın sönmeyecektir" dedi.