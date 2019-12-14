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Şehit ailelerine düğün desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

Altındağ’da ikamet eden şehitlerin birinci derece yakınları, belediyenin işlettiği tesislerde salon ücreti ödemeden nikah ve düğün töreni yapabilecek.Altındağ Belediyesi şehitlerin ailelerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Altındağ’da ikamet eden şehitlerin birinci derece yakınları, belediyenin işlettiği tesislerde salon ücreti ödemeden nikah ve düğün töreni yapabilecek.
Altındağ Belediyesi şehitlerin ailelerine sahip çıkmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Meclisi’nde alınan karara göre, aziz şehitlerimizin Altındağ’da ikamet eden 1’inci derece yakınları, Altındağ Belediyesi tarafından işletilen düğün salonu ve kına konaklarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Eğer bir şehit yakını Altındağ Belediyesi evlendirme tesislerinden faydalanmak isterse, Altındağ Belediyesi’ne tesis kullanımı için hiçbir ücret ödemeyecek.

"Her zaman yanlarındayız"
31 Mart yerel seçimlerinden sonra, göreve gelir gelmez ilk icraatının, şehit ve gazi yakınlarıyla ilgilenmek olan bir birim kurmak olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Belediye olarak gazilerimizin ve şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin, her zaman yanında olmaya gayret ettik, ediyoruz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi gezilere götürerek sosyal hayatta daha fazla yer almaları için çalışıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz için bir hatıra ormanı oluşturduk. Bizzat yaptığımız ev ziyaretleriyle şehit ailelerimizle bir araya gelmekten, onlarla sohbet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Özel günlerinde, mevlit programlarında yer almaya da büyük özen gösteriyorum." dedi.

"Şehitlerimizin aileleri, bizim de ailemiz"
Başkan Balcı "Şehitlerimizin aileleri, bizim de ailemiz... Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanet... Geride kalan aile bireylerine sahip çıkmak, onları kötü günlerinde olduğu gibi, iyi günlerinde de yalnız bırakmamak bizim görevimiz... 1’inci derece aile bireylerinin evlenme masraflarına biraz olsun destek olmak için böyle bir karar aldık. Belediye olarak tesislerimizin kullanımı için kendilerinden hiçbir ücret almayacağız" ifadelerini kullandı.

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